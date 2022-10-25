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Аня Чиповская перешла в МХТ им. Чехова

25 октября
2022 год

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25 октября 2022
МХТ им. Чехова объявил о дебюте Ани Чиповской в роли Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак». Первый спектакль с участием актрисы состоится уже 27 октября. Эту же роль в другом составе исполняет Паулина Андреева.

Аня Чиповская перешла в МХТ им. Чехова

В мае Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова, в котором она прослужила 15 лет. Об этом актриса написала в своём Телеграм-канале, ни разу не упомянув действующего худрука Владимира Машкова. Тогда некоторые СМИ предположили, что в свете последних событий актриса не смогла найти общий язык с худруком: Машков с начала спецоперации выступает в поддержку действий российских властей, в то время как Чиповская в первые дни опубликовала несколько пацифистских постов.

В телеграм-канале «Героиня Татлера» прокомментировали новость о переходе Чиповской в МХТ им. Чехова: «Без истерик, во всяком случае, публичных, Анна Чиповская сбежала от худрука Владимира Машкова и его грубых представлений о патриотизме. Добежала не так, чтобы далеко, до МХТ. Впрочем, Константин Хабенский — руководитель потоньше и поинтереснее. Забавно, что во времена получше, Анну в труппу МХТ ну никак не брали. И вот она наконец-то играет в составе с Паулиной Андреевой. То есть одна красивая девушка и посредственная актриса будет подменять другую очень красивую девушку и посредственную актрису. Ловко!», – написали в телеграм-канале.
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Аня Чиповская перешла в МХТ им. Чехова фотографии
Аня Чиповская перешла в МХТ им. Чехова фотографии
Аня Чиповская перешла в МХТ им. Чехова фотографии
Аня Чиповская перешла в МХТ им. Чехова фотографии
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