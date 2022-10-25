Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова

Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов
Премьера фильма «Плотник»
Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Либерея: Охотники за сокровищами». Это приключенческая история о том, как трое авантюристов – обычный парень Илья, странный незнакомец и красотка-филолог Арина – отправляются в затерянные и опасные места России, параллельно отбиваясь от могущественных сил, чтобы найти таинственную Либерею – легендарную Библиотеку Ивана Грозного. Премьеру посетили актёры фильма Тихон Жизневский и Алексей Серебряков, а также Катерина Шпица, Владимир Яглыч, Анастасия Гребенкина, Дарья Повереннова, Женя Малахова, Гела Месхи, Кузьма Сапрыкин и многие другие.
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