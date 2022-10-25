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Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова

25 октября
2022 год

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25 октября 2022

Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Либерея: Охотники за сокровищами». Это приключенческая история о том, как трое авантюристов – обычный парень Илья, странный незнакомец и красотка-филолог Арина – отправляются в затерянные и опасные места России, параллельно отбиваясь от могущественных сил, чтобы найти таинственную Либерею – легендарную Библиотеку Ивана Грозного. Премьеру посетили актёры фильма Тихон Жизневский и Алексей Серебряков, а также Катерина Шпица, Владимир Яглыч, Анастасия Гребенкина, Дарья Повереннова, Женя Малахова, Гела Месхи, Кузьма Сапрыкин и многие другие.

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Тихон Жизневский

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Катерина Шпица

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Алексей Серебряков и Владимир Маслов

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Женя Малахова

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Владимир Яглыч

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Анастасия Гребенкина

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Анжелика Каширина

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Гела Месхи со спутницей

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Андрей Шаронов и Дарья Повереннова

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Сарик и Гевонд Андреасяны

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Кузьма Сапрыкин

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
фото: Анна Андрусенко
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Либерея: Охотники за сокровищами

фотографии >>
Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова фотографии
Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова фотографии
Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова фотографии
Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова фотографии
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