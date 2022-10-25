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Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов

25 октября
2022 год

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25 октября 2022

24 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового фильма Авдотьи Смирновой «Плотник». Картина рассказывает про обычную семью из Ульяновска, столкнувшуюся с болезнью маленького сына. Оригинальный сценарий картины создан Авдотьей в соавторстве с известной писательницей Мариной Степновой, лауреатом литературной премии «Большая книга» и автором романа «Женщины Лазаря». Фильм первым зрителям представили актёры Анна Рыцарева, Сергей Уманов, Виталий Олечкин и другие.

Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов
фото: Виталий Олечкин и Анна Рыцарева

Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов
фото: Сергей Уманов

Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов
фото: Игорь Мишин

Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов
фото: Алёна Долецкая

Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов
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Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов фотографии
Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов фотографии
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