Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова
Премьера фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»
24 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового фильма Авдотьи Смирновой «Плотник». Картина рассказывает про обычную семью из Ульяновска, столкнувшуюся с болезнью маленького сына. Оригинальный сценарий картины создан Авдотьей в соавторстве с известной писательницей Мариной Степновой, лауреатом литературной премии «Большая книга» и автором романа «Женщины Лазаря». Фильм первым зрителям представили актёры Анна Рыцарева, Сергей Уманов, Виталий Олечкин и другие.
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