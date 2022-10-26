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СМИ: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

26 октября
2022 год

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26 октября 2022
ТАСС и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о том, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Согласно источникам, телеведущую подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ). За это преступление предусмотрено наказание сроком до 15 лет лишения свободы. Собеседник ТАСС также сообщил, что потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха».

СМИ: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

Утром 26 октября телеканал РЕН и новостной телеграм-канал Baza сообщили, что следователи пришли с обыском в загородный дом Собчак в коттеджном поселке «Горки-8». Согласно источнику ТАСС, обыски связаны с делом о вымогательстве денег у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы, в рамках которого 24 октября уже был задержан коммерческий директор медиахолдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов. В рамках этого же дела в октябре были задержаны ещё трое администраторов телеграм-каналов. По версии следствия, они публиковали заказные фейки о чиновниках и бизнесменах, а потом вымогали деньги за удаление этих публикаций. Эта история тянется с августа, когда были задержаны шесть администраторов телеграм-каналов, также подозреваемых в вымогательстве.

СМИ: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

Сама Собчак, по данным источника РИА Новости, находится уже за пределами России. Телеведущая якобы уехала в Литву через Беларусь. Источник ТАСС утверждает, что Собчак выехала из Москвы ещё в ночь с 24 на 25 октября, предварительно купив авиабилеты в разные страны, чтобы запутать оперативников, которые получили постановление о её задержании. И даже выехали во Внуково-3, откуда Собчак предположительно должна была вылетать. На все просьбы разных СМИ дать комментарий Собчак не отвечает.
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СМИ: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве фотографии
СМИ: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве фотографии
СМИ: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве фотографии
СМИ: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве фотографии
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