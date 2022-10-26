СМИ: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

ТАСС и RT
со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о том, что Ксения Собчак
стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Согласно источникам, телеведущую подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ). За это преступление предусмотрено наказание сроком до 15 лет лишения свободы. Собеседник ТАСС также сообщил, что потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха».
Утром 26 октября телеканал РЕН
и новостной телеграм-канал Baza
сообщили, что следователи пришли с обыском в загородный дом Собчак в коттеджном поселке «Горки-8». Согласно источнику ТАСС, обыски связаны с делом о вымогательстве денег у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы, в рамках которого 24 октября уже был задержан коммерческий директор медиахолдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов. В рамках этого же дела в октябре были задержаны ещё трое администраторов телеграм-каналов. По версии следствия, они публиковали заказные фейки о чиновниках и бизнесменах, а потом вымогали деньги за удаление этих публикаций. Эта история тянется с августа, когда были задержаны шесть администраторов телеграм-каналов, также подозреваемых в вымогательстве.
Сама Собчак, по данным источника РИА Новости, находится уже за пределами России. Телеведущая якобы уехала в Литву через Беларусь. Источник ТАСС утверждает, что Собчак выехала из Москвы ещё в ночь с 24 на 25 октября, предварительно купив авиабилеты в разные страны, чтобы запутать оперативников, которые получили постановление о её задержании. И даже выехали во Внуково-3, откуда Собчак предположительно должна была вылетать. На все просьбы разных СМИ дать комментарий Собчак не отвечает.
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