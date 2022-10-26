СМИ: Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве

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Распад: Алёна Долецкая, Анна Рыцарева и Сергей Уманов

Премьера фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

Мифы о Грозном: Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Женя Малахова

25 октября

Аня Чиповская перешла в МХТ им. Чехова

В мае актриса объявила об уходе из Театра Олега Табакова «по личным причинам»