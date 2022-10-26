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Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон

26 октября
2022 год

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26 октября 2022
Стрелки часов судного дня ещё никогда не были так близки к полуночи, но это не повод отказаться от светских выходов. Наоборот, самое время для неожиданных сочетаний. 15 октября на светском ужине в московском ресторане Sapiens можно было наблюдать редкое созвездие: Павел Прилучный, Зепоюр Брутян, Стивен Сигал и Екатерина Гусева.

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Стивен Сигал

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Екатерина Гусева

В тот же вечер в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась премьера спектакля Аллы Сигаловой «Каренина. Процесс» с Софьей Эрнст и Игорем Миркурбановым в главных ролях. Среди гостей премьеры были Константин Эрнст и Юлианна Караулова. Остальные, видимо, разъехались.

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Алла Сигалова, Игорь Миркурбанов и Софья Эрнст

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Софья Эрнст

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Алла Сигалова

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Константин Эрнст

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Юлианна Караулова

17 октября звёзды фильма «Достать ножи 2» начали своё премьерное шествие в Лондоне, а 19 октября добрались до Мадрида. На фоне ярко-красных нарядов Жанель Моне пытались не затеряться Кейт Хадсон, Дэниел Крэйг и Гвендолин Кристи.

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Жанель Моне на премьере в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Кейт Хадсон на премьере в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Дэниел Крэйг на премьере в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Гвендолин Кристи на премьере в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Жанель Моне на премьере в Мадриде

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Кейт Хадсон на премьере в Мадриде

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Грейс Джонс на премьере в Лондоне

Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон
фото: Дэйв Батиста на премьере в Лондоне
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Достать ножи 2

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Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон фотографии
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