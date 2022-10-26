Блеск и нищета красных дорожек: Софья Эрнст, Екатерина Гусева и Кейт Хадсон

Стрелки часов судного дня ещё никогда не были так близки к полуночи, но это не повод отказаться от светских выходов. Наоборот, самое время для неожиданных сочетаний. 15 октября на светском ужине в московском ресторане Sapiens можно было наблюдать редкое созвездие:
Павел Прилучный
,
Зепоюр Брутян
,
Стивен Сигал
и
Екатерина Гусева
.
фото: Павел Прилучный и Зепюр Брутян
фото: Стивен Сигал
фото: Екатерина Гусева
В тот же вечер в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась премьера спектакля
Аллы Сигаловой
«Каренина. Процесс» с
Софьей Эрнст
и
Игорем Миркурбановым
в главных ролях. Среди гостей премьеры были
Константин Эрнст
и
Юлианна Караулова
.
Остальные, видимо, разъехались
.
фото: Алла Сигалова, Игорь Миркурбанов и Софья Эрнст
фото: Софья Эрнст
фото: Алла Сигалова
фото: Константин Эрнст
фото: Юлианна Караулова
17 октября звёзды фильма
«Достать ножи 2»
начали своё премьерное шествие в Лондоне, а 19 октября добрались до Мадрида. На фоне ярко-красных нарядов
Жанель Моне
пытались не затеряться
Кейт Хадсон
,
Дэниел Крэйг
и
Гвендолин Кристи
.
фото: Жанель Моне на премьере в Лондоне
фото: Кейт Хадсон на премьере в Лондоне
фото: Дэниел Крэйг на премьере в Лондоне
фото: Гвендолин Кристи на премьере в Лондоне
фото: Жанель Моне на премьере в Мадриде
фото: Кейт Хадсон на премьере в Мадриде
фото: Грейс Джонс на премьере в Лондоне фото: Дэйв Батиста на премьере в Лондоне
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