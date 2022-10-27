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Рената Литвинова обвинила свою бывшую ассистентку в воровстве и клевете

27 октября
2022 год

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27 октября 2022
Модель Наташа Максимова, которая прославилась в качестве «первой трансгендерной женщины, снявшейся для обложки российского глянца», в интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) рассказала о своём сотрудничестве и отношениях с Ренатой Литвиновой. Максимова 25 лет прожила во Франции, где и познакомилась с Литвиновой, позже поступив к ней на службу в качестве ассистентки. Однако это сотрудничество закончилось ссорой. В интервью Ксении Собчак в 2020 году Максимова обозначила свою должность как «фрейлина». По словам Максимовой, с Литвиновой невозможно было блистать на равных, поэтому Максимова ушла со службы, чем и обидела актрису, которая считает её предательницей.

Рената Литвинова обвинила свою бывшую ассистентку в воровстве и клевете
фото: Максимова и Литвинова

«Когда говорят про схожесть с Ренатой, для меня есть важный момент. Во-первых, я считаю, что это не самый плохой комплимент, во-вторых, мы много времени проводили вместе. Мимикрию никто не отменял. Хотя тут сложно сказать, кто у кого что перенял. С Ренатой мы познакомились в Париже в 2008 году. Мы обменялись номерами телефонов, а потом мы встретились только в 2009 году в Москве. Мы расстались 31 декабря 2019 года.

Есть звезды, которые не терпят значимости других и хотят играть моноспектакль. Я понимала, что либо я всегда буду тенью и проживать жизнь взаймы, либо я уйду и буду жить своей жизнью. Это были созависимые и абьюзивные отношения. Сейчас вспоминаю об этом и не понимаю, как я могла быть той Наташей. Порывов позвонить и написать нет. Обиды напрямую связаны с гордыней. Рената считает, что я предательница. Я уверена, что у неё огромное количество обид на меня. Какие-то из них обоснованны. Я понимаю, что дружить и приятельствовать невозможно. У нас было несколько попыток создания декораций невраждебности. Не получилось».

Рената Литвинова обвинила свою бывшую ассистентку в воровстве и клевете
фото: Рената Литвинова

Сама Литвинова, кстати, никогда не упоминала имя Максимовой. Но после этой исповеди актриса нарушила молчание и дополнила повесть Максимовой некоторыми интересными деталями.

«Посмотрела новое интервью Натальи Максимовой и хочу прервать своё многолетнее молчание - всё, что касается наших отношений с этим человеком , который имеет вид на жительство во Франции, лежит теперь исключительно в правовой плоскости Французской Республики. Иными словами, хочу, наконец , остановить поток лжи: мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом, а после данного интервью, ещё и клеветы, которая может повлиять на общественное мнение. Максимова была моей французской ассистенткой, получавшей зарплату за свой круг обязанностей и уволенной за ненадлежащее выполнение работы и воровство. Этой правды в ее интервью, данном Екатерине Гордеевой, не прозвучало».
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Рената Литвинова обвинила свою бывшую ассистентку в воровстве и клевете фотографии
Рената Литвинова обвинила свою бывшую ассистентку в воровстве и клевете фотографии
Рената Литвинова обвинила свою бывшую ассистентку в воровстве и клевете фотографии
Рената Литвинова обвинила свою бывшую ассистентку в воровстве и клевете фотографии
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