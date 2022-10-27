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«Она не какой-нибудь злобный ультраправый фашист»: Рэйф Файнс заступился за Джоан Роулинг

27 октября
2022 год

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27 октября 2022

Британский актёр Рэйф Файнс, исполнивший роль Волдеморта в фильмах о Гарри Поттере, вступился за писательницу Джоан Роулинг, которую леворадикальная общественность яростно атакует за консервативные взгляды на вопросы, связанные с гендерной идентичностью.

«Она не какой-нибудь злобный ультраправый фашист»: Рэйф Файнс заступился за Джоан Роулинг

Роулинг, позволившая себе в 2020 году высмеять политкорректную замену слова «женщина» уточняющим и не обидным для трансгендеров определением «менструирущие люди» получила в ответ клеймо «трансфобки» и шквал критики со стороны прогрессивно настроенной общественности, лютующей за всё хорошее против всего плохого. Вокруг этого скандала развернулась широкая дискуссия, в ходе которой на Роулинг сыпались классические обвинения в том, что она, белая и ультрабогатая англосаксонская протестантка, не успела проверить свои привилегии. Тот факт, что Роулинг начинала свою карьеру, будучи матерью-одиночкой со скромным достатком, и писала первые главы Поттера чуть ли не на салфетках, за 20 с лишним выветрился из коллективной памяти.

В интервью изданию The New York Times Рейф Файнс назвал обвинения в адрес Роулинг отвратительными, напомнив, какие важные мотивы содержаться в её книгах о мальчике, который выжил. «Роулинг написала замечательные книги о расширении границ возможностей, о том, как дети становятся лучше, сильнее, как крепнет их моральный стержень. Оскорбления в её адрес омерзительны и ужасны».

«Она не какой-нибудь злобный ультраправый фашист»: Рэйф Файнс заступился за Джоан Роулинг

При этом Файнс понимает, что последовательная позиция Роулинг в отношении определения женственности действительно может быть для кого-то оскорбительной. «Я могу понять злость, которую вызывают её слова о женщинах. Но она же не какой-нибудь злобный ультраправый фашист. Она просто женщина, которая говорит: «Я женщина, я чувствую себя женщиной и хочу иметь возможность называть себя женщиной». И я понимаю её. Хоть сам женщиной и не являюсь».
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