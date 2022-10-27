Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин

«Она не какой-нибудь злобный ультраправый фашист»: Рэйф Файнс заступился за Джоан Роулинг
Актёр назвал нападки на писательницу отвратительными
25 октября в Нью-Йорке состоялся гала-вечер TIME100 Next, на котором собрались известные деятели из разных сфер американской культуры: музыканты, актёры, писатели и активисты. Самыми яркими гостями вечера стали Колсон Бейкер и порыжевшая Меган Фокс, которые выбрали, как всегда, экстравагантные, почти мультипликационные образы. Также на красной дорожке появились Лили Коллинз, Джо Элвин и Симона Эшли.
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