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Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин

27 октября
2022 год

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27 октября 2022

25 октября в Нью-Йорке состоялся гала-вечер TIME100 Next, на котором собрались известные деятели из разных сфер американской культуры: музыканты, актёры, писатели и активисты. Самыми яркими гостями вечера стали Колсон Бейкер и порыжевшая Меган Фокс, которые выбрали, как всегда, экстравагантные, почти мультипликационные образы. Также на красной дорожке появились Лили Коллинз, Джо Элвин и Симона Эшли.

Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин
фото: Меган Фокс

Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин
фото: Колсон Бейкер

Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин
фото: Симона Эшли

Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин
фото: Дженнет Маккёрди и Лили Коллинз

Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин
фото: Джо Элвин
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Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин фотографии
Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин фотографии
Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин фотографии
Дом культуры: Меган Фокс, Лили Коллинз и Джо Элвин фотографии
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