Мэттью Перри извинился за пренебрежительное высказывание о Киану Ривзе

Мемуары Мэттью Перри ещё не вышли (книга появится в продаже 1 ноября 2022 года), а уже наделали шума. Неделю назад Перри разоткровенничался с журналом «People», раскрыв самую страшную свою тайну, которой в книге отведено немало места. Оказывается, алкогольная и опиоидная зависимость актёра чуть не стоили ему жизни - 4 года назад Перри чудом выжил после разрыва толстой кишки. Когда эта информация улеглась в сознании общественности, пришёл черёд новых открытий.
Несколько книжных обозревателей, уже получивших мемуар Перри для рецензирования в таких уважаемых изданиях как «Variety» и «The New York Post», обратили внимание на эпизод, в котором Перри пренебрежительно отзывается о Киану Ривзе.
фото: Ривер Феникс и Мэттью Перри в фильме "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона"
В одной из глав Перри рассказывает о своей дружбе с актёром Ривером Фениксом, с которым они вместе снялись в фильме «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона», вышедшем в 1988. В 23 года Ривер скончался от передозировки наркотиками. «Ривер был красивым человеком, внутри и снаружи - слишком красивым для этого мира, как выяснилось. Всегда кажется, что самые талантливые ребята идут ко дну. Почему такие оригинальные мыслители как Ривер Феникс и Хит Леджер умирают, а Киану Ривз до сих пор ходит среди нас?»
фото: Ривер Феникс
Ирония в том, что Ривз (в отличие от Перри) был лучшим другом покойного Феникса. Они подружились на съёмках фильма «Я люблю тебя до смерти», а через год сыграли главные роли в фильме Гаса Ван Сента«Мой личный штат Айдахо». Перри тут же дал комментарий изданию «People» - он дескать оговорился. «Я вообще-то большой поклонник Киану. Я просто выбрал первое попавшееся имя, виноват. Извиняюсь. Мне следовало написать там собственное имя».
фото: Ривер Феникс и Киану Ривз
Но самое забавное, что эта же самая фраза повторяется в книге ещё раз - в связи со смертью комика Криса Фарли. «Его болезнь прогрессировала быстрее моей (к тому же, у меня был здоровый страх перед словом «героин», страх, который Крис не разделял). Я пробил дыру в стене гардероба Дженнифер Энистон, когда узнал о его кончине. А Киану Ривз всё ходит среди нас».
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