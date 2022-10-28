«Я слишком парижанин»: За что мы любим Жана Дюжардена

27 октября в прокат вышел французский триллер «Шрамы Парижа» о событиях, происходивших в течение пяти дней 2015 года после самых страшных терактов в истории города. Роль комиссара, возглавившего расследование по поимке преступников, сыграл обладатель премии «Оскар» Жан Дюжарден. Это его вторая совместная работа с режиссером Седриком Жименезом – в 2014 году Дюжарден сыграл разоблачающего мафиозную сеть судью в криминальном триллере «Французский транзит». Рассказываем, как складывалась карьера, пожалуй, самого известного и разнопланового артиста, остающегося, несмотря на успех, верным Парижу.
Отец Дюжардена владел слесарной мастерской, что на первых порах определило род занятий самого Жана – окончив лицей, он поработал слесарем и зеркальных дел мастером, а потом отправился на 10-месячную службу в армии. В одном из интервью актер признавался, что учеба в лицее была для него многолетней повинностью в среде, полной соперничества в рамках заданных шаблонов.
Во время службы в армии Дюжарден вдруг открыл в себе комедийный талант и начал писать скетчи и монологи на основе своих наблюдений за людьми, которых он встречал. После армии актер переехал в Париж и предложил владельцу какого-то бара пустить его развлекать публику своими скетчами.
Так Жан Дюжарден стал сугубо комедийным актером, снискавшим на родине бешеную популярность после выхода фильма «Брис Великолепный», в котором сыграл 30-летнего инфантила, одержимого фильмом «На гребне волны» и желтым цветом. Российскому зрителю Дюжарден стал известен благодаря роли в экранизации романа популярного в те годы Фредерика Бегбедера «99 франков». Хотя уже тогда будущий «Артист», кажется, смирился с образом главного кинокомика Франции за счет нового прочтения «Агента 117». Ну что ж, британцы нередко опережали французов, хотя даже недавний «Агент 117: Из Африки с любовью» смотрится гораздо свежее «последнего» 007, а Дюжардена не мучают вопросами, когда же он все-таки попрощается с ролью комичного разведчика. Кстати, именно на съемках первого «Агента 117» актер познакомился с режиссером Мишелем Хазанавичусом, благодаря которому получил признание Канн и стал первым французским актером с «Оскаром».
Если уж совсем начистоту – до выхода фильма «Артист» в 2011 году, глядя на фильмографию Дюжардена, нельзя было предположить, что он получит заветную статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль». Для фильма «Артист» Дюжарден специально научился танцевать чечетку, применив один из своих талантов: «Я вообще люблю танцевать, и хочу, чтобы девушки танцевали больше. Мое поколение мало этим занимается». До начала съемок актер проводил много времени не только в балентном классе, но и в парижской синематеке, чтобы восполнить пробел в знании шедевров немого кино, а позже – применить их на съемочной площадке «Артиста».
фото: Жан Дюжарден и Натали Пешала
К слову, о любви к женщинам. Четыре года работы в сериале с партнершей Александрой Лами не прошли для Дюжардена бесследно – актеры прожили вместе 10 лет. Впрочем, этот брак развалился. Как и предыдущий – с Гаэль Демар, от которой у Дюжардена два сына 21 и 22 лет. Сейчас Дюжарден живет в браке с фигуристкой Натали Пешала, которая родила ему дочь.
В общем, Дюжарден – человек талантов разных. Так, например, его режиссерский дебют спровоцировал во французской прессе целый скандал. Новоиспеченного постановщика и его коллегу Жиля Лелуша обвинили в сексизме из-за вызывающих афиш к их совместному фильму «Право на "лево"». И пока одна половина французов смеялась в кинотеатрах над комедийными скетчами, обыгрывающими мужскую неверность во всех ее абсурдных и смешных проявлениях, другая – строчила жалобы в орган по регулированию рекламы с просьбой убрать похотливых Жана и Жиля с постеров к фильму. Но уже в следующем году Дюжарден для французов будто бы реабилитировался, – дебютировав в голливудском фильме «Волк с Уолл-Стрит»Мартина Скорсезе. Однако о карьере в Голливуде Дюжарден даже не думает: «Я слишком парижанин! Думаю, французы рассердятся, если я уйду. Надеюсь, что рассердятся».
Собрав внушительное количество комедийных ролей, Дюжарден все же продолжал экспериментировать с драмой и неожиданно сыграл главную роль в фильме Романа Полански«Офицер и шпион», рассказывающем о деле французского капитана Альфреда Дрейфуса, обвиненного в шпионаже в пользу Германии. Актер уже был знаком с Полански до съемок в этой картине – режиссер предлагал ему сняться в фильме «Венера в мехах», однако роль унылого театрального режиссера не особо воодушевила Дюжардена. Он вообще не зациклен на успехе и четко проводит границу между жизнью и работой.
«У меня существует жизнь помимо работы. Мне нравится бродить по магазинам, кататься на велосипеде с семьей, дремать, мечтать. Я получаю удовольствие от жизни, не прикладывая к этому слишком много усилий. Есть много бесплатных вещей, которые делают меня счастливым, например, прогулка по пляжу или в лесу».
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