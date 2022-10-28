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Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с Романом Евдокимовым

28 октября
2022 год

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28 октября 2022

После развода с Гариком Харламовым личная жизнь Кристины Асмус стала предметом пристального внимания и спекуляций со стороны подписчиков и прессы. Актрисе приписывали разные романы, сама Кристина однажды намекнула на наличие нового возлюбленного, но никакой проверенной информации на эту тему так и не последовало.

Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с Романом Евдокимовым

На днях Кристина опубликовала в соцсетях фотографию, сделанную во время прогулки: на ней актриса держит за руку таинственного незнакомца в белой куртке с изображением Венеры Боттичелли. Подписчики тут же схватились за эту зацепку и принялись вычислять личность предполагаемого возлюбленного актрисы.

Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с Романом Евдокимовым
фото: Роман Евдокимов

Мониторинг соцсетей тут же выдал результат - обладателем куртки оказался Роман Евдокимов. Месяц назад актёр опубликовал в соцсетях фото, на котором он изображён в точно такой же куртке и кроссовках. А в апреле актёр опубликовал портрет Асмус, поздравив её с днём рождения. Впрочем, судя по комментариям, подписчики догадывались об отношениях Романа и Кристины ещё летом 2021 года.

Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с Романом Евдокимовым
фото: Роман Евдокимов
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Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с Романом Евдокимовым фотографии
Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с Романом Евдокимовым фотографии
Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с Романом Евдокимовым фотографии
Кристина Асмус спровоцировала слухи о романе с Романом Евдокимовым фотографии
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