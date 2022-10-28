Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior

Лицом рекламной кампании новой мужской коллекции Dior стал британский актёр Роберт Паттинсон
. Об этом стало известно в сентябре, когда в сеть попали некоторые снимки фотосессии, автором которой стал бразильский фотограф Рафаэль Паваротти. Сотрудничество Паттинсона и модного дома началось в 2012 году, снявшись в нескольких рекламах, режиссёрами которых выступили Ромен Гаврас
и Жонатан Альрик
. В 2020 году в интервью журналу «GQ» актёр признался
, что никогда бы не подумал, что сотрудничество с брендом будет длится так долго.
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