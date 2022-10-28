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Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior

28 октября
2022 год

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28 октября 2022
Лицом рекламной кампании новой мужской коллекции Dior стал британский актёр Роберт Паттинсон. Об этом стало известно в сентябре, когда в сеть попали некоторые снимки фотосессии, автором которой стал бразильский фотограф Рафаэль Паваротти. Сотрудничество Паттинсона и модного дома началось в 2012 году, снявшись в нескольких рекламах, режиссёрами которых выступили Ромен Гаврас и Жонатан Альрик. В 2020 году в интервью журналу «GQ» актёр признался, что никогда бы не подумал, что сотрудничество с брендом будет длится так долго.

Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior

Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior

Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior

Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior
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Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior фотографии
Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior фотографии
Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior фотографии
Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior фотографии
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