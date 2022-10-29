Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые стали родителями

Британский актёр Том Хиддлстон
, известный по роли в фильме «Локи»
, и актриса Зави Эштон
впервые стали родителями. Об этом сообщает издание Us Weekly
.
«Том и Зави стали родителями и полны радости. Они мало спят, но всё равно в восторге»
, – сообщает источник. Актёры предпочитают держать личную жизнь в секрете, поэтому новость о рождении первенца пока не комментировали.
Зави и Том познакомились в 2019 году во время совместной работы над бродвейским спектаклем «Предательство», и, по слухам, стали встречаться после окончания проекта. Официально их роман подтвердился только осенью прошлого года, когда пара вместе вышла в свет. В марте 2022-го появились слухи о помолвке актёров
, когда внимательные журналисты разглядели на руке Зави обручальное кольцо. А уже в июле стало известно, что причиной смены социального статуса стала беременность актрисы
.
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