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Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые стали родителями

29 октября
2022 год

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29 октября 2022

Британский актёр Том Хиддлстон, известный по роли в фильме «Локи», и актриса Зави Эштон впервые стали родителями. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые стали родителями

«Том и Зави стали родителями и полны радости. Они мало спят, но всё равно в восторге», – сообщает источник. Актёры предпочитают держать личную жизнь в секрете, поэтому новость о рождении первенца пока не комментировали.

Зави и Том познакомились в 2019 году во время совместной работы над бродвейским спектаклем «Предательство», и, по слухам, стали встречаться после окончания проекта. Официально их роман подтвердился только осенью прошлого года, когда пара вместе вышла в свет. В марте 2022-го появились слухи о помолвке актёров, когда внимательные журналисты разглядели на руке Зави обручальное кольцо. А уже в июле стало известно, что причиной смены социального статуса стала беременность актрисы.
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Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые стали родителями фотографии
Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые стали родителями фотографии
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