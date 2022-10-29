СМИ: Дженнифер Энистон подаёт в суд на Брэда Питта

Вслед за Анджелиной Джоли
предъявить обвинения Брэду Питту
решила его экс-супруга Дженнифер Энистон
. Новость о решении Питта продать свою продюсерскую компанию Plan B, которую он создал совместными усилиями с Энистон, подстрекнула актрису потребовать часть прибыли – ни много ни мало 100 миллионов долларов.
Компания Plan B была основана в 2001 году и выпустила такие успешные картины, как «Отступники»
, «12 лет рабства»
и «Лунный свет»
, каждая из которых получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». После развода возлюбленных, актёр стал единоличным владельцем компании, однако, как отмечает инсайдер издания Heat World
, с самого начала Энистон была сооснователем проекта и в течение многих лет поддерживала Питта: бескорыстно делилась своими идеями и помогала принимать бизнес-решения. Многие годы актрису устраивало такое положение дел, но, узнав о тайной сделке экс-супруга, Дженнифер принципиально захотела отсудить положенную ей сумму.
«Еще несколько лет назад Дженнифер и Брэд обдумывали проекты и сценарии для компании, но теперь выяснилось, что Питт довольно давно занимается этой сделкой. Джен обиделась, что её оставили в стороне»
, – сообщил инсайдер Heat World. Теперь актриса делает всё, чтобы её вклад в успех компании был признан официально.
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