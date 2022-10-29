Квентин Тарантино ответил на обвинения Канье Уэста в плагиате

На волне стихийного помешательства музыкант Канье Уэст, сотрудничество с которым за последнее время прекратили Adidas, Gap и модный дом Balenciaga из-за его расистских высказываний, обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма «Джанго освобождённый». По словам исполнителя, в 2005 году он предложил Тарантино и актёру Джейми Фоксу снять клип на песню Gold Digger со схожим фильму сюжетом, однако режиссёр тогда своего согласия не дал, а позже выпустил картину с Фоксом в главной роли. В интервью с Джимми Киммелом Тарантино ответил на обвинения Уэста.
фото: Квентин Тарантино и Канье Уэст
Режиссёр не удивился, что Канье считает именно так: «Этого не было. Идея «Джанго» пришла ко мне задолго до того, как я встретил Канье. У него действительно была такая идея. В клипе Gold Digger он хотел сыграть раба, который поёт, что он – золотоискатель. Видео должно было быть ироничным и похожим на масштабный мюзикл», – сказал Тарантино.
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