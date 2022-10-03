Николай Цискаридзе рассказал, как получил должность ведущего в шоу «Сегодня вечером»

В мае 2022 года Николай Цискаридзе
заменил покинувшего Россию Максима Галкина
(признан иноагентом в РФ
) в роли ведущего шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Эти кадровые изменения повлекли за собой массу слухов, некоторые из которых Николай подтвердил в интервью ещё одной бывшей ведущей шоу Юлии Меньшовой
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В частности, Цискаридзе подтвердил слухи о том, что за роль ведущего в шоу велась «чудовищная борьба», которая, по его словам, до сих пор не прекращается. Сам Цискаридзе не выдвигал свою кандидатуру на место ведущего и никогда не видел себя в этом качестве:
«Я услышал, какие люди, кто [хотел на это место]. Я был очень удивлён, потому что мне бы никогда не пришло в голову позвонить и сказать: «Возьмите меня». Честно, не пришло бы в голову. Наверное, от того, что я даже не мог себе представить, что я туда попаду.
Мне позвонили и попросили выручить, потому что к этому моменту программа не выходила уже больше двух месяцев и нужно было сделать эфир к 9 мая. Мне просто позвонили люди из съёмочной группы. Потому что за все годы существования программы я приходил как гость много раз, и мне сказали, что вся группа посовещалась и попросила меня это сделать. Потому что им хотелось, чтобы вышла программа, они на тот момент ничего не делали уже больше двух месяцев»
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Прежде чем провести первый эфир, посвящённый 9 мая, Цискаридзе написал Максиму Галкину, который до начала спецоперации и своего отъезда из России много лет был ведущим этого шоу. «Во-первых, я очень люблю Макса. И я ему написал тогда ещё, что независимо от того, у кого какое мнение, я всегда есть в его жизни и очень его люблю и уважаю. И мы очень много лет дружим. Второй момент важный для меня, когда была чудовищная травля меня в 2011-2012 году, Максим был одним из тех людей, кто открыто написал дважды в мою поддержку небольшие заметки в «Комсомольской правде». И для меня этот поступок очень важен, я его никогда в жизни не забуду. Ну и в-третьих, конечно, есть профессиональный аспект. Если бы меня попросила не съёмочная группа, а кто-то другой, я бы, может, и по-другому среагировал. Мне позвонила редактор, девочка с которой мы за все те годы, что я приезжал гостем на программу, подружились. Она мне по-дружески позвонила и сказала, что это просьба съёмочной группы. И я честно это описал Максу»
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Выяснилось, что в период простоя, когда из телевизионной программы исчезли все развлекательные передачи, члены съёмочной группы остались без зарплаты. «Так получилось, что я уже уходил со съемки [эфира Сегодня вечером, посвящённого 9 мая] и услышал, что один из работников говорит: «Ну наконец-то, может быть, мы хоть за это получим зарплату». Они два месяца не получали ни копейки денег»
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