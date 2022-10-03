Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Зеркало»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Николай Цискаридзе рассказал, как получил должность ведущего в шоу «Сегодня вечером»

3 октября
2022 год

Лайфстайл >>
3 октября 2022

В мае 2022 года Николай Цискаридзе заменил покинувшего Россию Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в роли ведущего шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Эти кадровые изменения повлекли за собой массу слухов, некоторые из которых Николай подтвердил в интервью ещё одной бывшей ведущей шоу Юлии Меньшовой.

Николай Цискаридзе рассказал, как получил должность ведущего в шоу «Сегодня вечером»

В частности, Цискаридзе подтвердил слухи о том, что за роль ведущего в шоу велась «чудовищная борьба», которая, по его словам, до сих пор не прекращается. Сам Цискаридзе не выдвигал свою кандидатуру на место ведущего и никогда не видел себя в этом качестве:

«Я услышал, какие люди, кто [хотел на это место]. Я был очень удивлён, потому что мне бы никогда не пришло в голову позвонить и сказать: «Возьмите меня». Честно, не пришло бы в голову. Наверное, от того, что я даже не мог себе представить, что я туда попаду.
Мне позвонили и попросили выручить, потому что к этому моменту программа не выходила уже больше двух месяцев и нужно было сделать эфир к 9 мая. Мне просто позвонили люди из съёмочной группы. Потому что за все годы существования программы я приходил как гость много раз, и мне сказали, что вся группа посовещалась и попросила меня это сделать. Потому что им хотелось, чтобы вышла программа, они на тот момент ничего не делали уже больше двух месяцев».

Николай Цискаридзе рассказал, как получил должность ведущего в шоу «Сегодня вечером»

Прежде чем провести первый эфир, посвящённый 9 мая, Цискаридзе написал Максиму Галкину, который до начала спецоперации и своего отъезда из России много лет был ведущим этого шоу. «Во-первых, я очень люблю Макса. И я ему написал тогда ещё, что независимо от того, у кого какое мнение, я всегда есть в его жизни и очень его люблю и уважаю. И мы очень много лет дружим. Второй момент важный для меня, когда была чудовищная травля меня в 2011-2012 году, Максим был одним из тех людей, кто открыто написал дважды в мою поддержку небольшие заметки в «Комсомольской правде». И для меня этот поступок очень важен, я его никогда в жизни не забуду. Ну и в-третьих, конечно, есть профессиональный аспект. Если бы меня попросила не съёмочная группа, а кто-то другой, я бы, может, и по-другому среагировал. Мне позвонила редактор, девочка с которой мы за все те годы, что я приезжал гостем на программу, подружились. Она мне по-дружески позвонила и сказала, что это просьба съёмочной группы. И я честно это описал Максу».

Николай Цискаридзе рассказал, как получил должность ведущего в шоу «Сегодня вечером»

Выяснилось, что в период простоя, когда из телевизионной программы исчезли все развлекательные передачи, члены съёмочной группы остались без зарплаты. «Так получилось, что я уже уходил со съемки [эфира Сегодня вечером, посвящённого 9 мая] и услышал, что один из работников говорит: «Ну наконец-то, может быть, мы хоть за это получим зарплату». Они два месяца не получали ни копейки денег».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером»
«Не упрекайте меня в предательстве»: Максим Галкин рассказал, как его «отменили» в России
Поиск по меткам
воспоминаниямнениетв
персоны
Максим ГалкинЮлия МеньшоваНиколай Цискаридзе

фотографии >>
Николай Цискаридзе рассказал, как получил должность ведущего в шоу «Сегодня вечером» фотографии
Николай Цискаридзе рассказал, как получил должность ведущего в шоу «Сегодня вечером» фотографии
Николай Цискаридзе рассказал, как получил должность ведущего в шоу «Сегодня вечером» фотографии
Николай Цискаридзе рассказал, как получил должность ведущего в шоу «Сегодня вечером» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Зеркало»

Скорбим

Василий Швечков
30 сентября ушёл из жизни актёр Василий Швечков.

День рождения >>

Николай Волков (младший)
Юлия Деллос
Армен Джигарханян
Илья Древнов
Ярослав Иванов
Кристина Казинская
Елена Коренева
Валентина Рубцова
Евгений Сиротин
Алисия Викандер
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Клайв Оуэн
Шон Уильям Скотт
Шэннин Соссамон
Лина Хиди
все родившиеся 3 октября >>

Афиша кино >>

Сердце Пармы
драма, исторический фильм, фэнтези
Россия, 2022
Безумная дорога
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2021
Исповедь
драма
США, 2021
Флай: Танец свободы
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пассажиры ночи
драма
Франция, 2022
Битва на озере 2
боевик, военный фильм, исторический фильм
Китай, 2022
Однажды в Техасе
боевик, драма
США, 2020
Хранитель тайн
триллер
Испания, Аргентина, Германия, 2022
Грязь
драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, Бельгия, Швеция, Германия, США, 2013
Зина и Лёха: Операция "Хвост и вымя"
комедия
Россия, 2022
Она
драма, триллер, экранизация
Франция, Бельгия, Германия, 2016
Не говори никому
триллер, фильм ужасов
Дания, Нидерланды, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram