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«Неприятный и жалкий человек»: Николай Цискаридзе о Стасе Садальском

3 октября
2022 год

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3 октября 2022

Человек-таблоид Стас Скандальский уже давно не имеет никакого отношения к кино, полностью посвящая своё время критике и обсуждению светских сплетен. А также, если верить некоторым жертвам его пристального внимания, непосредственным сочинением наветов и клеветы. Садальский последовательно костерил всех ведущих шоу «Сегодня вечером», поэтому чаша сия не миновала и Николая Цискаридзе, заступившего на вахту в мае 2022 года. Цискаридзе не реагировал на эскапады Садальского, но когда сама судьба свела их в одном купе поезда, бывший артист балета устроил бывшем актёру выволочку. Садальский сразу же отрапортовал подписчикам об этом эпизоде, восторженно заявив, что никогда в жизни ему не приходилось ещё выслушивать столько [оскорблений] в своё адрес.

«Неприятный и жалкий человек»: Николай Цискаридзе о Стасе Садальском

В интервью Юлии Меньшовой Цискаридзе рассказал свою версию этого случая в поезде: «Когда человек перешёл границу допустимого, наврав о том, какие гражданства у меня есть и паспорта, естественно, я не стал отвечать и не ответил бы никогда. Я ехал ночным поездом, вхожу в вагон, стоит Татьяна Кравченко, замечательная актриса, с которой мы часто видимся в поездах. Мы обнялись и встретились как родные люди. И она говорит: «Вот посмотрите, кто ещё с нами едет». И я вижу этого человека. Я видел его первый раз в жизни. И я говорю: Ой как интересно. Здравствуйте. Я хочу вам задать вопрос: Почему вы обо мне пишете ложь? И он меня стал оскорблять, оскорблял нехорошо, грязно. А я же артист. Я ответил сразу так, что мало не показалось. Развернулся и ушёл. А когда настало утро, я снова встретил Татьяну, которая передо мной стала извиняться. Я говорю: «Танечка, простите меня, что вы стали свидетелем этого безобразия. Мне бы очен не хотелось, чтобы вы всё это видели». Она говорит: «Вы знаете, вот я стала ему говорить, ну как тебе не стыдно?» А он мне сказал: «Ну ты понимаешь, Таня, мне нужны рейтинги, а он даёт рейтинги».

«Неприятный и жалкий человек»: Николай Цискаридзе о Стасе Садальском

Моя няня говорила одну хорошую пословицу: г*вно не трогай, вонять не будет. К сожалению, я нечаянно наступил. Когда я увидел близко этого человека, я ж никогда раньше не видел, только по телевизору. Кроме неприятного ощущения и жалости…Жалости. Человек жалкий, вот что страшно».
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«Неприятный и жалкий человек»: Николай Цискаридзе о Стасе Садальском фотографии
«Неприятный и жалкий человек»: Николай Цискаридзе о Стасе Садальском фотографии
«Неприятный и жалкий человек»: Николай Цискаридзе о Стасе Садальском фотографии
«Неприятный и жалкий человек»: Николай Цискаридзе о Стасе Садальском фотографии
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