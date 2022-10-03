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Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова

3 октября
2022 год

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3 октября 2022
В первой декаде сентября начались очередные Недели моды, в рамках которых известные бренды представляют свои коллекции сезона весна-лето 2023. Модный марафон стартовал в Нью-Йорке, а затем перебрался в Лондон, Милан и конечно же, в Париж. По традиции шоу известных брендов привлекли внимание не только функционеров индустрии, но и пёструю компанию падких до мимолётных трендов знаменитостей.

На неделе моды в Нью-Йорке отметились Мадонна,Кэти Холмс, Энн Хэтэуэй, Наталья Дайер, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс.

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Мадонна с дочерью Лурдес на показе Tom Ford

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Том Форд и Кэти Холмс на показе Tom Ford

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Энн Хэтэуэй на показе Michael Kors

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Мод и Айрис Апатоу на показе Fendi resort

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Лала Энтони, Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс на показе Fendi resort

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Наталья Дайер на показе Fendi resort

На неделе моды в Милане были замечены Хантер Шафер, Лили Джеймс, Моника Беллуччи, Кейт Бланшетт и Кирстен Данст.

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Хантер Шафер на показе Prada

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Кейт Бланшетт на показе Giorgio Armani

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Шейлин Вудли на показе Moncler

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Кирстен Данст на показе Bottega Veneta

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Лили Джеймс на показе Versace

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana

Более заметное оживление царило на Неделе моды в Париже. Не считая плеяды звёзд на показе Dior, в модной столице побывали Джейн Биркин, Ева Лонгория, Шер, Флоренс Пью, Зендая, Сальма Хайек, ну и конечно же, Рената Литвинова, не пропускающая ни одного показа Balenciaga.

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Карла Бруни на показе Saint Laurent

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Роузи Хантингтон-Уайтли на показе Saint Laurent

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Наталья Дайер на показе Saint Laurent

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Джейн Биркин на показе Acne Studios

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Мод Апатоу на показе Loewe

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Ева Лонгория на показе Victoria Beckham

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Шер и Джош Донан на показе Ann Demeulemeester

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Моника Беллуччи и Ева Лонгория на показе Elie Saab

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Зендая на показе Valentino

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Флоренс Пью на показе Valentino

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Сальма Хайек на показе Balenciaga

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Рената Литвинова на показе Balenciaga

Также в рамках Недели моды в Париже состоялся пятый показ косметического бренда L'Oréal Paris, в котором приняли участие обладательницы роскошных шевелюр Энди МакДауэлл и Ева Лонгория.

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Энди МакДауэлл на показе L'Oréal Paris

Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова
фото: Ева Лонгория на показе L'Oréal Paris
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Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова фотографии
Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова фотографии
Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова фотографии
Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова фотографии
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