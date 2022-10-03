Модный сентябрь: Зендая, Мадонна и Рената Литвинова

В первой декаде сентября начались очередные Недели моды, в рамках которых известные бренды представляют свои коллекции сезона весна-лето 2023. Модный марафон стартовал в Нью-Йорке, а затем перебрался в Лондон, Милан и конечно же, в Париж. По традиции шоу известных брендов привлекли внимание не только функционеров индустрии, но и пёструю компанию падких до мимолётных трендов знаменитостей.
На неделе моды в Нью-Йорке отметились
Мадонна
,
Кэти Холмс
,
Энн Хэтэуэй
,
Наталья Дайер
,
Сара Джессика Паркер
и
Наоми Уоттс
.
фото: Мадонна с дочерью Лурдес на показе Tom Ford
фото: Том Форд и Кэти Холмс на показе Tom Ford
фото: Энн Хэтэуэй на показе Michael Kors
фото: Мод и Айрис Апатоу на показе Fendi resort
фото: Лала Энтони, Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер и Наоми Уоттс на показе Fendi resort
фото: Наталья Дайер на показе Fendi resort
На неделе моды в Милане были замечены
Хантер Шафер
,
Лили Джеймс
,
Моника Беллуччи
,
Кейт Бланшетт
и
Кирстен Данст
.
фото: Хантер Шафер на показе Prada
фото: Кейт Бланшетт на показе Giorgio Armani
фото: Шейлин Вудли на показе Moncler
фото: Кирстен Данст на показе Bottega Veneta
фото: Лили Джеймс на показе Versace
фото: Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana
Более заметное оживление царило на Неделе моды в Париже. Не считая плеяды звёзд на показе Dior, в модной столице побывали
Джейн Биркин
,
Ева Лонгория
,
Шер
,
Флоренс Пью
,
Зендая
,
Сальма Хайек
, ну и конечно же,
Рената Литвинова
, не пропускающая ни одного показа Balenciaga.
фото: Карла Бруни на показе Saint Laurent
фото: Роузи Хантингтон-Уайтли на показе Saint Laurent
фото: Наталья Дайер на показе Saint Laurent
фото: Джейн Биркин на показе Acne Studios
фото: Мод Апатоу на показе Loewe
фото: Ева Лонгория на показе Victoria Beckham
фото: Шер и Джош Донан на показе Ann Demeulemeester
фото: Моника Беллуччи и Ева Лонгория на показе Elie Saab
фото: Зендая на показе Valentino
фото: Флоренс Пью на показе Valentino
фото: Сальма Хайек на показе Balenciaga
фото: Рената Литвинова на показе Balenciaga
Также в рамках Недели моды в Париже состоялся пятый показ косметического бренда L'Oréal Paris, в котором приняли участие обладательницы роскошных шевелюр
Энди МакДауэлл
и Ева Лонгория.
фото: Энди МакДауэлл на показе L'Oréal Paris фото: Ева Лонгория на показе L'Oréal Paris
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