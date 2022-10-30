Татьяну Доронину выселили из санатория в Барвихе, потому что с ней отказался работать весь персонал

Татьяну Доронину
поместили в
дом престарелых
геронтологический центр после того, как её выселили
из элитного санатория в Барвихе. Как сообщил Владимир Кехман
, гендиректор МХАТ им. Горького
, с Дорониной отказался работать весь персонал, несмотря на то, что ежемесячный уход за актрисой стоил 750 тысяч рублей.
«Она оказалась там [в геронтологическом центре] благодаря трём людям — мэру Москвы Сергею Собянину, председателю СТД Александру Калягину, который мне рекомендовал этот центр, и министру труда и социальной защиты Евгению Стружаку. Мы ещё летом перевезли её туда из Барвихи. Я не хотел об этом раньше говорить, но её буквально выселили оттуда, несмотря на то, что мы платили чуть ли не 750 тыс. рублей в месяц. По версии руководства в Барвихе, от Татьяны Васильевны якобы отказался весь персонал, не хотел с ней работать. И когда мы её забрали оттуда и привезли в центр на Юго-Западе, её физическое состояние было ужасное — должного ухода она не получала»
, — объяснил Кехман.
Он также рассказал, что теперь о бывшем директоре МХАТ им. Горького заботятся шесть медсестёр, ей делают массаж, она занимается спортом. В свой 90-й юбилей (12 сентября 2023 года) Доронина планирует выйти на сцену МХАТа и заодно отпраздновать 125-летие театра.
«Специально для неё я купил новую машину, чтобы она могла спокойно передвигаться. Все помощники с ней на связи. Наш заведующий режиссёрским управлением Женя Васильев постоянно обсуждает с ней программу её юбилейного вечера»
, — уточнил Кехман. Судя по всему, байки о сложном характере Дорониной оказались правдой.
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