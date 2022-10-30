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Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон

30 октября
2022 год

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30 октября 2022

В последние выходные октября новостные ленты захватывают переодетые знаменитости, порхающие с вечеринки на вечеринку в честь Хеллоуина. В этом году в негласном соревновании за лучший образ участвовали Меган Фокс и Колсон Бэйкер, Аня Тейлор-Джой, Ребел Уилсон, Рэйчел Зеглер, Пэрис Хилтон, Мадонна, Ким Кардашьян и другие.

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Меган Фокс и Колсон Бейкер в образе Памелы Андерсон и Томми Ли

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Пэрис Хилтон в образе Сейлор Мун

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Рэйчел Зеглер в образе Вивьен из фильма «Красотка»

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Ребел Уилсон с друзьями в образе кукл Барби

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Аня Тейлор-Джой

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Мадонна

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Ванесса Хадженс в образе Лили из фильма «Чёрный лебедь»

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Ким Кардашьян в образе Мистик

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Настя Ивлеева

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Дженнифер Гарнер

Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон
фото: Роберт Дауни-младший
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Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон фотографии
Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон фотографии
Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон фотографии
Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон фотографии
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