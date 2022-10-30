Страшно прекрасны: Мадонна, Меган Фокс и Ребел Уилсон

Татьяну Доронину выселили из санатория в Барвихе, потому что с ней отказался работать весь персонал
За содержание актрисы платили 750 тысяч рублей в месяц
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В последние выходные октября новостные ленты захватывают переодетые знаменитости, порхающие с вечеринки на вечеринку в честь Хеллоуина. В этом году в негласном соревновании за лучший образ участвовали Меган Фокс и Колсон Бэйкер, Аня Тейлор-Джой, Ребел Уилсон, Рэйчел Зеглер, Пэрис Хилтон, Мадонна, Ким Кардашьян и другие.
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