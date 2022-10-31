Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Иван Янковский впервые показал подросшего сына

31 октября
2022 год

Лайфстайл >>
31 октября 2022

Вчера Ивану Янковскому исполнилось 32 года. В честь своего дня рождения актёр опубликовал фотографии с подросшим сыном Олегом от актрисы Дианы Пожарской.

Иван Янковский впервые показал подросшего сына

«32. Спасибо маме с папой. Обрёл всё, что нужно, всего добился сам, много что видел и теперь покажу другим. Дожил до того, что зовут по имени-отчеству и называют на «Вы». Никак к этому не привыкну и не буду стараться. Не знаю, может, это полжизни прошло, может, чуть больше или меньше, это неважно всё. Главное, что она есть и каждый день учит чему-то новому. А мы продолжаем учиться», – написал Иван.

Иван Янковский впервые показал подросшего сына

Слухи о романе с Дианой Пожарской впервые появились в сентябре 2020 года, а уже в июне 2021 года актёры поделились совершенно неожиданной для всех новостью о рождении первенца, которому дали имя Олег – в честь деда.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Сечёт жизненную фишку»: Иван Янковский рассказал о Диане Пожарской
Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями
СМИ: Иван Янковский и Диана Пожарская ждут первенца
«Это обоюдное решение»: Вера Панфилова о расставании с Иваном Янковским
Поиск по меткам
дети
персоны
Диана ПожарскаяИван Янковский

фотографии >>
Иван Янковский впервые показал подросшего сына фотографии
Иван Янковский впервые показал подросшего сына фотографии
Иван Янковский впервые показал подросшего сына фотографии
Иван Янковский впервые показал подросшего сына фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»

Скорбим

Николай Дунаев
30 октября ушёл из жизни актёр Николай Дунаев.
Евгений Калашник
29 октября ушёл из жизни актёр Евгений Калашник.
Юрий Екимов
21 октября ушёл из жизни актёр Юрий Екимов.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Ольга Берёзкина
Инна Капинос
Убайдулло Омон
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Ли Грант
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Джастин Чатуин
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Любовники
комедия
Россия, 2022
Ностальгия
драма
Италия, Франция, 2022
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram