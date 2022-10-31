Иван Янковский впервые показал подросшего сына

Вчера Ивану Янковскому
исполнилось 32 года. В честь своего дня рождения актёр опубликовал фотографии с подросшим сыном Олегом
от актрисы Дианы Пожарской
.
«32. Спасибо маме с папой. Обрёл всё, что нужно, всего добился сам, много что видел и теперь покажу другим. Дожил до того, что зовут по имени-отчеству и называют на «Вы». Никак к этому не привыкну и не буду стараться. Не знаю, может, это полжизни прошло, может, чуть больше или меньше, это неважно всё. Главное, что она есть и каждый день учит чему-то новому. А мы продолжаем учиться»
, – написал Иван.
Слухи о романе с Дианой Пожарской впервые появились в сентябре 2020 года
, а уже в июне 2021 года актёры поделились совершенно неожиданной для всех новостью о рождении первенца
, которому дали имя Олег – в честь деда.
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