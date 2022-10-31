«Это был тяжёлый урок»: Сильвестр Сталлоне передумал разводиться

В августе появилась новость о разводе Сталлоне и Флавин после 25 лет брака: «Это было очень неспокойное время. Но тогда во мне словно пробудилось нечто более важное, а именно – любовь к моей семье. Это важнее работы, и это был тяжёлый урок», – поделился Сильвестр.
фото: Дженнифер Флавин с дочерьми
Актёр признался, что сожалеет о том, что больше времени уделял своей карьере, а не семье. Теперь он стал относиться к этому иначе и старается больше общаться со своими дочерьми: «Я спрашивал их о том, как прошёл день, и сначала они отвечали односложно. Затем я услышал от одной из них: «Я просто думала о тебе». Боже мой, я никогда в жизни такого не слышал», – поделился Сталлоне.
Поговаривают, что причина воссоединения пары заключается в том, что развод стал бы сложным процессом из-за большого количества общего имущества. В августе Флавин обвинила Сталлоне в сокрытии семейных активов, из-за чего страдало их общее экономическое положение. Однако теперь они решили жить как соседи.
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