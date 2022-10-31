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«Это был тяжёлый урок»: Сильвестр Сталлоне передумал разводиться

31 октября
2022 год

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31 октября 2022

Сильвестр Сталлоне передумал разводиться со своей женой, моделью Дженнифер Флавин, и рассказал в интервью The Sunday Times, почему решил воссоединиться с семьёй.

«Это был тяжёлый урок»: Сильвестр Сталлоне передумал разводиться
фото: Сильвестр Сталлоне с Дженнифер Флавин

В августе появилась новость о разводе Сталлоне и Флавин после 25 лет брака: «Это было очень неспокойное время. Но тогда во мне словно пробудилось нечто более важное, а именно – любовь к моей семье. Это важнее работы, и это был тяжёлый урок», – поделился Сильвестр.

«Это был тяжёлый урок»: Сильвестр Сталлоне передумал разводиться
фото: Дженнифер Флавин с дочерьми

Актёр признался, что сожалеет о том, что больше времени уделял своей карьере, а не семье. Теперь он стал относиться к этому иначе и старается больше общаться со своими дочерьми: «Я спрашивал их о том, как прошёл день, и сначала они отвечали односложно. Затем я услышал от одной из них: «Я просто думала о тебе». Боже мой, я никогда в жизни такого не слышал», – поделился Сталлоне.

Поговаривают, что причина воссоединения пары заключается в том, что развод стал бы сложным процессом из-за большого количества общего имущества. В августе Флавин обвинила Сталлоне в сокрытии семейных активов, из-за чего страдало их общее экономическое положение. Однако теперь они решили жить как соседи.
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«Это был тяжёлый урок»: Сильвестр Сталлоне передумал разводиться фотографии
«Это был тяжёлый урок»: Сильвестр Сталлоне передумал разводиться фотографии
«Это был тяжёлый урок»: Сильвестр Сталлоне передумал разводиться фотографии
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