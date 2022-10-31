Брэдли Купер и Ирина Шейк спровоцировали слухи о воссоединении

фото: Хан Чонг, Ирина Шейк, Эдвард Эннинфул и Брэдли Купер
В минувшее воскресенье Брэдли и Ирина позировали перед фотокамерами на вечеринке модного бренда Self-Portrait в Нью-Йорке: «Ирина Шейк и Брэдли Купер упорно продолжают провоцировать слухи о своём воссоединении», – написали админы Телеграм-канала «Антиглянец». Также этим летом экс-возлюбленные вместе отправились в отпуск. Подробностями совместного отдыха Шейк не делилась, а только подписала серию фото смайликом в виде красного сердца. Вместе они воспитывают 5-летнюю дочь Лею.
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