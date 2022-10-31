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Брэдли Купер и Ирина Шейк спровоцировали слухи о воссоединении

31 октября
2022 год

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31 октября 2022

Брэдли Купер и Ирина Шейк, которые расстались в 2019 году, в последнее время стали часто появляться на публике вместе, чем спровоцировали слухи о воссоединении.

Брэдли Купер и Ирина Шейк спровоцировали слухи о воссоединении
фото: Хан Чонг, Ирина Шейк, Эдвард Эннинфул и Брэдли Купер

В минувшее воскресенье Брэдли и Ирина позировали перед фотокамерами на вечеринке модного бренда Self-Portrait в Нью-Йорке: «Ирина Шейк и Брэдли Купер упорно продолжают провоцировать слухи о своём воссоединении», – написали админы Телеграм-канала «Антиглянец». Также этим летом экс-возлюбленные вместе отправились в отпуск. Подробностями совместного отдыха Шейк не делилась, а только подписала серию фото смайликом в виде красного сердца. Вместе они воспитывают 5-летнюю дочь Лею.

Брэдли Купер и Ирина Шейк спровоцировали слухи о воссоединении
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обсуждение >>
№ 1
nord   31.10.2022 - 17:07
Это всё рекламная акция. Хотят вызвать интерес к себе. Всё уже в прошлом. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Брэдли Купер и Ирина Шейк спровоцировали слухи о воссоединении фотографии
Брэдли Купер и Ирина Шейк спровоцировали слухи о воссоединении фотографии
Брэдли Купер и Ирина Шейк спровоцировали слухи о воссоединении фотографии
Брэдли Купер и Ирина Шейк спровоцировали слухи о воссоединении фотографии
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