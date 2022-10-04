«Я не верю, что в России артисты имеют влияние на людей»: Николай Цискаридзе о статусе «иноагент»

Еженедельно сотрудники Минюста оглашают фамилии людей, пополнивших список иноагентов. С начала спецоперации скромную компанию правозащитников, политоголов и журналистов разбавили звёзды отечественного шоу-бизнеса. За прошедшие полгода почётного звания «иноагент» добились Максим Галкин, Татьяна Лазарева, Михаил Шац и Андрей Макаревич. В интервью Юлии Меньшовой артист балета Николай Цискаридзе выразил мнение, что во всей этой активности Минюста нет никакого практического смысла. И поставил под сомнение способность артистов влиять на народные массы.
«Мне очень печально, что это вообще существует. Я не верю в то, что в России (а я очень хорошо знаком с паблисити и знаю, что такое работа с массами), даже не в России, а в постсоветском пространстве артисты и медийные персоны имеют воздействие на большое количество людей. Много лет я это наблюдаю. В России очень важно, что вам скажет соседка. Это важнее, чем то, что вам сказали по телевизору. Когда звёзды Голливуда стали высказываться в пользу того или иного кандидата, это действительно имело большие последствия политические. В 90-е годы, когда я выходил на международную сцену, я был поражён тем, как важно, чтобы о тебе написала иностранная пресса хорошо. Потому что если спектаклю дали плохую рецензию, на следущий день билеты могут быть возвращены. Что вы, в России плохая рецензия - в театр попасть будет невозможно! Это меня много лет удивляло. Более того, когда я стал ездить по России, я очень много общался с разными людьми, чтобы понять, что им интересно, что они читают, какой канал они смотрят. Мне было безумно интересно, потому что когда я в 90-е в первый раз попал в Самару, я понял, что Самара не знает, что происходит в Москве, и в принципе ей это неинтересно. Я увидел, что у них афиши другие, у них другие люди вообще выступают, мы о них в Москве и не слышали. Я тогда начал интересоваться и с тех пор делаю это регулярно. И могу вам сказать стопроцентно, что это всё [составление списка иноагентов], я считаю, не нужно. Как сказала Ахматова о Бродском (которого судили в 1964 году по статье за тунеядство - прим. ред.): «Какую биографию делают нашему рыжему». Это важный момент - именно эти вещи в Российской ли империи, в Советском ли Союзе, всегда делали человека значимым. С другой стороны, мне очень обидно, потому что ко многим людям, [признанным иноагентами] я отношусь с большой теплотой и уважением».
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