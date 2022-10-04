«Я не верю, что в России артисты имеют влияние на людей»: Николай Цискаридзе о статусе «иноагент»

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Актёр театра «Современник» был призван неделю назад

Евгений Павлов получил повестку и отправился на сборы

Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже

«Неприятный и жалкий человек»: Николай Цискаридзе о Стасе Садальском

3 октября

Николай Цискаридзе рассказал, как получил должность ведущего в шоу «Сегодня вечером»

А также почему предупредил об этом опального бывшего ведущего