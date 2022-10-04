Евгений Павлов получил повестку и отправился на сборы

«Я не верю, что в России артисты имеют влияние на людей»: Николай Цискаридзе о статусе «иноагент»
Какие биографии делают нашим рыжим
В рамках частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным 21 сентября, наряду с простыми смертными повестки начали получать и артисты. Среди мобилизованных оказался актёр театра «Современник» 43-летний Евгений Павлов, который отправился на учения ещё неделю назад, как только ему пришла повестка. Артист служил в армии, в мотострелковой роте и получил звание рядового.
обсуждение >>