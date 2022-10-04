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Евгений Павлов получил повестку и отправился на сборы

4 октября
2022 год

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4 октября 2022

В рамках частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным 21 сентября, наряду с простыми смертными повестки начали получать и артисты. Среди мобилизованных оказался актёр театра «Современник» 43-летний Евгений Павлов, который отправился на учения ещё неделю назад, как только ему пришла повестка. Артист служил в армии, в мотострелковой роте и получил звание рядового.

Евгений Павлов получил повестку и отправился на сборы

Павлов, у которого подрастают двое детей, отнёсся к призыву со спокойным фатализмом: «Не ожидал, хотя служил в армии. Повестка пришла ко мне домой 24 сентября. Паники не было. Явился, как и было указано, по месту предписания. Есть присяга, которую я давал в армии. И это не пустые слова. Есть конституционная обязанность, есть Уголовный кодекс. Этим и руководствовался», - цитирует актёра издание «СтарХит».
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Евгений Павлов получил повестку и отправился на сборы фотографии
Евгений Павлов получил повестку и отправился на сборы фотографии
Евгений Павлов получил повестку и отправился на сборы фотографии
Евгений Павлов получил повестку и отправился на сборы фотографии
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