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Том Хэнкс выпустит свой первый роман в мае 2023 года

4 октября
2022 год

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4 октября 2022

Страстный коллекционер печатных машинок Том Хэнкс нашёл практическое применение своему хобби, в 2017 году дебютировав в литературе со сборником рассказов «Уникальный экземпляр». А уже в мае 2023 выйдет первый роман Хэнкса под названием «Создание ещё одного масштабного киношедевра» (The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece). И как несложно догадаться по названию, роман повествует о кинобизнесе, а точнее, согласно официальному синопсису, об «истории создания колоссального многомиллионного супергеройского боевика с суперзвёздным составом по мотивам скромного комикса».

Том Хэнкс выпустит свой первый роман в мае 2023 года

В комментарии изданию «People» Хэнкс признался, что сюжет книги во многом строился на его персональном опыте работы в Голливуде. «Каждый персонаж в книге делает что-то, что лично я переживал, снимаясь в кино. Это касается и философских открытий, и усвоения важных уроков. И даже самых глупых моментов».

Хронология романа охватывает несколько десятилетий, показывая, как менялась американская культура после Второй мировой войны. В части, действие которой происходит в 1947 году, вернувшийся с войны домой солдат производит неизгладимое впечатление на своего одарённого пятилетнего племянника. Повзрослев, мальчик начинает заниматься созданием комиксов в 1970, срисовав одного из героев со своего дяди. В наши дни некий режиссёр решает экранизировать этот комикс в высокобюджетный супергеройский блокбастер. Среди персонажей романа Хэнкса есть “невероятно сложный” актёр, “удивительная” актриса и “эксцентричный” режиссёр, продюсер, ассистент продюсера и целая гурьба странноватых членов съёмочной группы.
В романе также будут комиксы, написанные Хэнксом и проиллюстрированные художником Робертом Сикоряком.

«Никто не знает, как делается кино, хотя все думают, что знают. Я снимался в огромном количестве фильмов (и четыре из них очень хороши, как мне кажется), и я до сих пор поражаюсь тому, как рождается кино. От проблеска идеи до мерцающей картинки на экране - весь процесс настоящее чудо», - резюмировал Хэнкс.
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Том Хэнкс выпустит свой первый роман в мае 2023 года фотографии
Том Хэнкс выпустит свой первый роман в мае 2023 года фотографии
Том Хэнкс выпустит свой первый роман в мае 2023 года фотографии
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