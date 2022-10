Том Хэнкс выпустит свой первый роман в мае 2023 года

Страстный коллекционер печатных машинок Том Хэнкс нашёл практическое применение своему хобби, в 2017 году дебютировав в литературе со сборником рассказов «Уникальный экземпляр». А уже в мае 2023 выйдет первый роман Хэнкса под названием «Создание ещё одного масштабного киношедевра» (The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece). И как несложно догадаться по названию, роман повествует о кинобизнесе, а точнее, согласно официальному синопсису, об «истории создания колоссального многомиллионного супергеройского боевика с суперзвёздным составом по мотивам скромного комикса». В комментарии изданию «People» Хэнкс признался, что сюжет книги во многом строился на его персональном опыте работы в Голливуде.Хронология романа охватывает несколько десятилетий, показывая, как менялась американская культура после Второй мировой войны. В части, действие которой происходит в 1947 году, вернувшийся с войны домой солдат производит неизгладимое впечатление на своего одарённого пятилетнего племянника. Повзрослев, мальчик начинает заниматься созданием комиксов в 1970, срисовав одного из героев со своего дяди. В наши дни некий режиссёр решает экранизировать этот комикс в высокобюджетный супергеройский блокбастер. Среди персонажей романа Хэнкса есть “невероятно сложный” актёр, “удивительная” актриса и “эксцентричный” режиссёр, продюсер, ассистент продюсера и целая гурьба странноватых членов съёмочной группы.В романе также будут комиксы, написанные Хэнксом и проиллюстрированные художником Робертом Сикоряком., - резюмировал Хэнкс.