«Против нас воюют сатанинские силы»: Дмитрий Певцов обратился к мобилизованным россиянам

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцовобратился к мобилизованным россиянам. В напутственной речи он заявил, что на фронте им придётся бороться с «сатанинскими силами», а также добавил, что у всех, кто там воюет, есть иконки и молитвенники.
«Вас будут встречать те, кто там находится с начала операции. У всех, кто воюет, есть иконки и молитвенники. Там есть капелланы – фронтовые батюшки. С божьей помощью мы обязательно победим. С нами бог», – сказал актёр. Также Певцов объяснил мобилизованным цель их пребывания на фронте: «Мы воюем за то, чтобы оставаться людьми. За то, чтобы семья была – мама, папа и дети. Против нас воюют силы зла и силы тьмы, сатанинские силы. И не надо к этому относиться как к каким-то сказкам». Самого актёра от мобилизации защищает депутатский мандат – он даёт отсрочку от призыва. Однако парламентариям идти в армию не запрещено: нужно записаться в добровольцы и получить разрешение от министерства обороны. А вот коллегам по актёрскому цеху никаких поблажек не предусмотрено. Ранее Никита Михалковпопросил об отсрочке для тех, кто задействован в съёмках «общественно значимых» проектов.
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