Семён Слепаков рассказал об эмиграции в Израиль

Во время недавнего концерта в Рамат-Авиве Семён Слепаков рассказал
о процессе получения израильского гражданства.
«Сначала я пытался добиться аудиенции в израильском консульстве в Москве. Однако мне было отказано, ибо своей очереди надо было ждать около года»
, – сказал артист. После этого он позвонил по номеру, который ему дали старые знакомые, однако в ожидании ответного звонка от консульства Слепакову пришлось выслушать много нелестных пожеланий от хейторов: «Там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством»
, – поделился Семён.
Сейчас шоумен живёт с родителями в Тель-Авиве, туда же он перевёз свою 92-летнюю бабушку. На прошлой неделе в социальных сетях он представил свою первую за долгий период песню, в которой высмеял тех, для кого нынешняя ситуация по-прежнему «не так однозначна».
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