Лиза Моряк впервые станет мамой

27-летняя Лиза Моряк
готовится впервые стать мамой. О беременности актриса сообщила в социальных сетях, опубликовав фотографии со своим возлюбленным, 38-летним режиссёром Сариком Андреасяном
. Для него это будет третий ребёнок.
«Со мной приключилось чудо! Во мне бьётся два сердца»
, – подписала фотографии Лиза. Сарик тоже рассказал о радостном событии на своей странице: «Думаю, по фотографиям всё понятно! Писать какие-то сложные вещи смысла нет! Уверен, что малыш выбрал хороших родителей и мы его не подведем! С папиным умом и маминой красотой ничего не страшно! Чувствую себя счастливым!»
.
Лиза и Сарик познакомились на съёмках фильма «Девушки бывают разные»
, но их роман начался позже, когда Сарик развёлся со своей супругой Алёной Андреасян
после семи лет брака. Лиза рассказывала в интервью
, что поддерживала Сарика во время бракоразводного процесса, и сильно переживала, что её будут считать разлучницей. В июне этого года Сарик сделал Лизе предложение, на которое она ответила согласием.
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