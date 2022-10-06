Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лиза Моряк впервые станет мамой

6 октября
2022 год

Лайфстайл >>
6 октября 2022
27-летняя Лиза Моряк готовится впервые стать мамой. О беременности актриса сообщила в социальных сетях, опубликовав фотографии со своим возлюбленным, 38-летним режиссёром Сариком Андреасяном. Для него это будет третий ребёнок.


Лиза Моряк впервые станет мамой

«Со мной приключилось чудо! Во мне бьётся два сердца», – подписала фотографии Лиза. Сарик тоже рассказал о радостном событии на своей странице: «Думаю, по фотографиям всё понятно! Писать какие-то сложные вещи смысла нет! Уверен, что малыш выбрал хороших родителей и мы его не подведем! С папиным умом и маминой красотой ничего не страшно! Чувствую себя счастливым!».

Лиза Моряк впервые станет мамой

Лиза и Сарик познакомились на съёмках фильма «Девушки бывают разные», но их роман начался позже, когда Сарик развёлся со своей супругой Алёной Андреасян после семи лет брака. Лиза рассказывала в интервью, что поддерживала Сарика во время бракоразводного процесса, и сильно переживала, что её будут считать разлучницей. В июне этого года Сарик сделал Лизе предложение, на которое она ответила согласием.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях
Поиск по меткам
детилюбовь
персоны
Сарик АндреасянЕлизавета Моряк
фильмы
Девушки бывают разные

фотографии >>
Лиза Моряк впервые станет мамой фотографии
Лиза Моряк впервые станет мамой фотографии
Лиза Моряк впервые станет мамой фотографии
Лиза Моряк впервые станет мамой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Банишев
30 сентября ушёл из жизни актёр Леонид Банишев.

День рождения >>

Верико Анджапаридзе
Эдуард Бредун
Юозас Будрайтис
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Сергей Перегудов
Ирина Шевчук
Николай Шрайбер
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Джереми Систо
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
Бритт Экланд
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

Сердце Пармы
драма, исторический фильм, фэнтези
Россия, 2022
Безумная дорога
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2021
Исповедь
драма
США, 2021
Флай: Танец свободы
драма, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пассажиры ночи
драма
Франция, 2022
Битва на озере 2
боевик, военный фильм, исторический фильм
Китай, 2022
Однажды в Техасе
боевик, драма
США, 2020
Хранитель тайн
триллер
Испания, Аргентина, Германия, 2022
Грязь
драма, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, Бельгия, Швеция, Германия, США, 2013
Зина и Лёха: Операция "Хвост и вымя"
комедия
Россия, 2022
Она
драма, триллер, экранизация
Франция, Бельгия, Германия, 2016
Не говори никому
триллер, фильм ужасов
Дания, Нидерланды, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен