Суд прекращает дело против Алека Болдуина

Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей на съёмках фильма «Ржавчина», заключила мировое соглашение с актёром Алеком Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions. Судебное разбирательство против Болдуина прекращается, а съёмки фильма возобновятся в январе 2023 года.
фото: Алек Болдуин и Галина Хатчинс
В рамках мирового соглашения исполнительным продюсером фильма станет муж погибшей, Мэтью Хатчинс. Актёрский состав останется прежним: «Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложения вины на продюсеров или мистера Болдуина. Все мы верим, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. И я рад, что продюсеры и сообщество собрались вместе, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины», – сказал Хатчинс.
Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года от выстрела Алека Болдуина на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». Актёр нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны.
обсуждение >>