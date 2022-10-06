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Суд прекращает дело против Алека Болдуина

6 октября
2022 год

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6 октября 2022

Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей на съёмках фильма «Ржавчина», заключила мировое соглашение с актёром Алеком Болдуином и продюсерской компанией Rust Movie Productions. Судебное разбирательство против Болдуина прекращается, а съёмки фильма возобновятся в январе 2023 года.

Суд прекращает дело против Алека Болдуина
фото: Алек Болдуин и Галина Хатчинс

В рамках мирового соглашения исполнительным продюсером фильма станет муж погибшей, Мэтью Хатчинс. Актёрский состав останется прежним: «Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложения вины на продюсеров или мистера Болдуина. Все мы верим, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. И я рад, что продюсеры и сообщество собрались вместе, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины», – сказал Хатчинс.

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года от выстрела Алека Болдуина на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». Актёр нажал на курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны.
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