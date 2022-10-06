Анджелина Джоли подала иск против Брэда Питта и обвинила его в домашнем насилии

Анджелина Джоли подала иск
о домашнем насилии против своего бывшего супруга Брэда Питта
в рамках разбирательства по делу о продажи винодельни
. Адвокаты актрисы утверждают, что сделка сорвалась, когда Питт потребовал подписать документ о неразглашении случаев «физического и эмоционального насилия» в отношении Джоли и её детей.
В иске приведены детали конфликта
, который произошёл в 2016 году на борту частного самолета, когда пара летела из Франции в Калифорнию с детьми. «Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а «Джоли схватил за голову и потряс её», утверждается в документе. Также он облил жену и детей пивом и красным вином. После случившегося Джоли подала на развод и обратилась в ФБР с просьбой провести расследование. Представители актрисы заявили, что Джоли не хотела выносить этот инцидент на всеобщее обозрение, но была вынуждена это сделать из-за иска Питта, который он подал
из-за продажи её доли в винодельне.
Представитель Брэда Питта назвал
обвинения Джоли ложью: «Её история продолжает развиваться и каждый раз обрастает новыми, ничем не подтверждёнными подробностями. Брэд готов понести ответственность за то, что сделал, но не за то, чего не совершал. Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности»
.
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