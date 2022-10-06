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Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Netflix из-за реалити-шоу о королевской семье

6 октября
2022 год

Лайфстайл >>
6 октября 2022
Меган Маркл и принц Гарри попросили внести правки в документальный сериал Netflix о королевской семье, находящийся в производстве уже несколько лет. Они выразили несогласие с содержанием серий проекта, который, предположительно, содержит разоблачающие подробности о короле Карле III, королеве-консорте Камилле, а также принце и принцессе Уэльских Уильяме и Кейт.

Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Netflix из-за реалити-шоу о королевской семье

По словам источника Page Six, Меган Маркл и принц Гарри полагают, что после смерти королевы Елизаветы II их откровения могут навредить имиджу членов семьи. В Netflix хотят сохранить контент и настаивают, что сериал должен выйти уже в декабре: «Они обратились с сёрьезными просьбами вырезать контент, который они сами же предоставили. Некоторые сотрудники Netflix считают, что в этом случае проект фактически будет отложен на неопределенный срок», – заявили в компании.
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Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Netflix из-за реалити-шоу о королевской семье фотографии
Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Netflix из-за реалити-шоу о королевской семье фотографии
Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Netflix из-за реалити-шоу о королевской семье фотографии
Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Netflix из-за реалити-шоу о королевской семье фотографии
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