Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Netflix из-за реалити-шоу о королевской семье

Меган Маркл
и принц Гарри попросили
внести правки в документальный сериал Netflix о королевской семье, находящийся в производстве уже несколько лет. Они выразили несогласие с содержанием серий проекта, который, предположительно, содержит разоблачающие подробности о короле Карле III
, королеве-консорте Камилле
, а также принце и принцессе Уэльских Уильяме
и Кейт
.
По словам источника Page Six, Меган Маркл и принц Гарри полагают, что после смерти королевы Елизаветы II их откровения могут навредить имиджу членов семьи. В Netflix хотят сохранить контент и настаивают, что сериал должен выйти уже в декабре: «Они обратились с сёрьезными просьбами вырезать контент, который они сами же предоставили. Некоторые сотрудники Netflix считают, что в этом случае проект фактически будет отложен на неопределенный срок»
, – заявили в компании.
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