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Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева

6 октября
2022 год

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6 октября 2022
Вчера в кинотеатре «Москино Салют» состоялась премьера финального сезона веб-сериала «Естественный отбор». Она была организована в стиле последнего эпизода – все гости были в масках животных, в которых главные герои сериала женятся в конце. Среди гостей премьеры были актёры Ефим Петрунин, Родион Толоконников, Юлия Марычева, режиссёр Кирилл Алёхин и другие.

Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева
фото: Родион Толоконников

Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева
фото: Юлия Марычева

Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева
фото: Ефим Петрунин

Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева
фото: Кирилл Алёхин

Третий сезон «Естественного отбора» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 11 октября. Ироничное драмеди, основанное на реальных первых свиданиях, завершится свадьбой. Но это не точно.
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фильмы
Естественный отбор

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Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева фотографии
Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева фотографии
Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева фотографии
Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева фотографии
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