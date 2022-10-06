Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева

Вчера в кинотеатре «Москино Салют» состоялась премьера финального сезона веб-сериала «Естественный отбор»
. Она была организована в стиле последнего эпизода – все гости были в масках животных, в которых главные герои сериала женятся в конце. Среди гостей премьеры были актёры Ефим Петрунин
, Родион Толоконников
, Юлия Марычева
, режиссёр Кирилл Алёхин
и другие.
фото: Родион Толоконников
фото: Юлия Марычева
фото: Ефим Петрунин
фото: Кирилл Алёхин
Третий сезон «Естественного отбора» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko
11 октября. Ироничное драмеди, основанное на реальных первых свиданиях, завершится свадьбой. Но это не точно.
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