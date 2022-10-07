Энтони Рэпп потребовал у Кевина Спейси 40 млн долларов по делу о домогательствах

анонс

Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева

6 октября

Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Netflix из-за реалити-шоу о королевской семье

После смерти Елизаветы II они попросили вырезать почти половину материала