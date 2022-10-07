Энтони Рэпп потребовал у Кевина Спейси 40 млн долларов по делу о домогательствах

В Нью-Йорке начался суд над Кевином Спейси по делу о сексуальных домогательствах. Актёр и певец Энтони Рэппвыдвинул против него иск на сумму 40 миллионов долларов. Он требует компенсацию за душевные и эмоциональные страдания, медицинские расходы и потерю работы.
фото: Энтони Рэпп
Пять лет назад в одном из интервью Рэпп рассказал о противоправном поведении Спейси на вечеринке в 1986 году, когда Энтони было 14 лет, а Кевину – 27. Вечеринка проходила в квартире Спейси на Манхеттене, куда он пригласил Рэппа. Когда гости разошлись, он отвёл его в спальню, положил на кровать и забрался на него сверху. Энтони заявил, что ему удалось убежать, и он долгое время хранил молчание об этом инциденте.
фото: Кевин Спейси
Спейси ничего не стал отрицать. Честно признавшись, что совершенно не помнит этой истории, поскольку был сильно пьян, он допустил, что такое развитие событий могло быть возможным, и извинился перед Рэппом. Ожидается, что судебное заседание по иску Энтони продлится не менее двух недель. Сегодня присяжные лишь заслушали вступительные заявления сторон, сами истец и ответчик на заседании не присутствовали.
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