Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»

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В Нью-Йорке начался судебный процесс

Энтони Рэпп потребовал у Кевина Спейси 40 млн долларов по делу о домогательствах

Масочный режим: Кирилл Алёхин, Родион Толоконников и Юлия Марычева

6 октября

Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Netflix из-за реалити-шоу о королевской семье

После смерти Елизаветы II они попросили вырезать почти половину материала