Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»

Фронтмен группы The Hatters, популярный видеоблогер и участник команды «КликКлак» Юрий Музыченко станет ведущим развлекательного телепроекта «Маска. Танцы», премьера которого состоится 9 октября в 17:00 на СТС.
фото: Юрий Музыченко
фото: Тимур Родригез, Клава Кока, Сергей Светлаков, Мария Горбань и Егор Дружинин
На съёмках шоу Юрия поддержали члены жюри — Мария Горбань, Сергей Светлаков, Клава Кока, Егор Дружинин, Тимур Родригез – и зрители в зале, которые скандировали: «Юра, мы с тобой!» Сам дебютант признавался, что предложение стало для него неожиданностью: «Это совершенно новый экспириенс и необычный вызов. На сцене всегда был защищён инструментами, музыкой, сценическим образом. А здесь только я и предлагаемые обстоятельства: просто один на один с шоу».
фото: Сова
фото: Пугало
фото: Зебра
фото: Лягушка
Больше всего музыканта удивили персонажи нового телепроекта: «Я работал в эстрадном театре, поэтому всё, что ярко, весело и по-доброму, мне особенно близко. А костюмы здесь классные! Подумываю попросить себе Щётку после ухода этого героя из шоу. Я бы этот костюм использовал и на выступлениях, и в театре, где только можно».
фото: Щётка
фото: Сатурн
В новом проекте выступят четырнадцать звёзд, а пять членов жюри с помощью подсказок попытаются угадать, кто скрывается за маской. По правилам все участники разделены на группы. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.
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