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Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»

8 октября
2022 год

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8 октября 2022

Фронтмен группы The Hatters, популярный видеоблогер и участник команды «КликКлак» Юрий Музыченко станет ведущим развлекательного телепроекта «Маска. Танцы», премьера которого состоится 9 октября в 17:00 на СТС.

Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»
фото: Юрий Музыченко

Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»
фото: Тимур Родригез, Клава Кока, Сергей Светлаков, Мария Горбань и Егор Дружинин

На съёмках шоу Юрия поддержали члены жюри — Мария Горбань, Сергей Светлаков, Клава Кока, Егор Дружинин, Тимур Родригез – и зрители в зале, которые скандировали: «Юра, мы с тобой!» Сам дебютант признавался, что предложение стало для него неожиданностью: «Это совершенно новый экспириенс и необычный вызов. На сцене всегда был защищён инструментами, музыкой, сценическим образом. А здесь только я и предлагаемые обстоятельства: просто один на один с шоу».

Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»
фото: Сова

Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»
фото: Пугало

Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»
фото: Зебра

Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»
фото: Лягушка

Больше всего музыканта удивили персонажи нового телепроекта: «Я работал в эстрадном театре, поэтому всё, что ярко, весело и по-доброму, мне особенно близко. А костюмы здесь классные! Подумываю попросить себе Щётку после ухода этого героя из шоу. Я бы этот костюм использовал и на выступлениях, и в театре, где только можно».

Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»
фото: Щётка

Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы»
фото: Сатурн

В новом проекте выступят четырнадцать звёзд, а пять членов жюри с помощью подсказок попытаются угадать, кто скрывается за маской. По правилам все участники разделены на группы. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.
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Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы» фотографии
Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы» фотографии
Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы» фотографии
Юрий Музыченко станет ведущим телепроекта «Маска. Танцы» фотографии
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