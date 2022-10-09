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Эзра Миллер вернулся к съёмкам в фильме «Флэш»

9 октября
2022 год

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9 октября 2022
Эзра Миллер вернулся к съёмкам в фильме «Флэш». В этом году актёр фигурировал в многочисленных скандалах, из-за которых его карьера оказалась под угрозой, однако руководство компании Warner Bros., позволило Миллеру продолжить работу после того, как он публично принёс извинения и пообещал заняться восстановлением психического здоровья.

Эзра Миллер вернулся к съёмкам в фильме «Флэш»

«Преодолевая в последнее время период серьёзного кризиса, я пришёл к пониманию, что у меня есть комплекс проблем с психическим здоровьем, и начал лечение. Я хочу извиниться перед каждым, кого моё поведение встревожило или расстроило. Я полон решимости проделать всю необходимую работу для того, чтобы вернуться к здоровой, безопасной и продуктивной жизни», – говорится в заявлении Миллера.

О съёмках актёру и его агенту удалось договориться в августе после «очень позитивной» встречи с представителями студии. Фильм должен выйти на экраны в июне 2023 года, несмотря на задержки в производстве и проблемы, связанные со скандалами вокруг Миллера.
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