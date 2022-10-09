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Эмили Ратаковски раскритиковала движение #MeToo

9 октября
2022 год

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9 октября 2022
Эмили Ратаковски опубликовала новое видео в TikTok, в котором она раскритиковала движение #MeToo. Оно появилось в результате скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна с целью придания публичной огласке случаев сексуального насилия и домогательств. По мнению Ратаковски, активисты добились не того – многие мужчины стали бояться последствий, к которым могут привести их действия, но так и не поняли, что в этих действиях плохого.

Эмили Ратаковски раскритиковала движение #MeToo

«Когда ты учишь чему-то своего ребёнка — например, тому, что нельзя бить других детей, — ты не хочешь, чтобы он перестал драться просто потому, что боится наказания. Твоя задача — убедиться, что он проявляет сочувствие. Что он не ранит других потому, что понимает, как им будет больно, и он не хочет причинять им боль», – сказала Эмили.

Ранее актриса рассказывала, что из-за своей красоты она с ранних лет ловила восхищённые взгляды парней, а в 15 лет её бойфренд Оуэн заставил заняться сексом. Позже Эмили стала сталкиваться с харассментом на работе. Ей приходилось сотрудничать с фотографами, которые так и норовили дотронуться до её тела. Однажды артистка рассказала о пережитом сексуальном насилии после съёмки, когда фотограф напоил её вином для большего раскрепощения и начал к ней приставать.
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Эмили Ратаковски раскритиковала движение #MeToo фотографии
Эмили Ратаковски раскритиковала движение #MeToo фотографии
Эмили Ратаковски раскритиковала движение #MeToo фотографии
Эмили Ратаковски раскритиковала движение #MeToo фотографии
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