«Такой скандал был»: Андрей Мерзликин рассказал, как месяц прикидывался студентом ВГИКа

У Андрея Мерзликина
два высших образования. Причём, добывать актёрское образование во ВГИКе Андрей отправился, будучи ещё студентом московской Государственной Академии сферы быта и услуг. И что самое интересное - Мерзликин не поступил во ВГИК, а просто начал там учиться, прикинувшись студентом-первокурсником. А официально актёр стал студентом лишь год спустя, заняв освободившееся бюджетное место. Об этой авантюре актёр рассказал
в свежем интервью Вячеславу Манучарову
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«Я вообще не подавал надежд. Я же не поступил во ВГИК. Я вообще не был студентом в чистом виде. Я даже и не двоичник. Я не прошёл творческие туры - меня не взяли. Я просто 1 сентября с улицы во ВГИК пришёл и стал учиться. Я зашёл в аудиторию и просто сел. Они даже не знали. Через месяц пришёл декан факультета и спросил: «А кто у вас староста группы?» Я думаю: «Ну всё». Встал медленно и говорю: «Я». «А вы кто?» Я говорю: «Андрюша Мерзликин». «Что вы здесь делаете?!» Такой скандал был. Месяц прошёл, уже были первые отрывки, сцендвижение, сценречь. Я уже успел всё это понять и полюбить»
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Актёр признался, что у него не было никакого плана, всё случилось как-то само собой: «Я просто приехал посмотреть, кто прошёл. Я же видел, кто поступал, а мне хотелось узнать, кто прошёл. Кто эти люди? Чем они лучше? Ну и зашёл в аудиторию. Это произошло не от большой наглости, не знаю, смог бы я второй раз так. Но я очень мужественно делал вид, что я там свой.
Месяц это продолжалось, когда это вскрылось, был скандал. Евгений Арсеньевич Киндинов, мой мастер, сказал: «Ну знаете, для этой профессии такие качества очень даже подходят. Будешь вольным слушателем?» И меня оставили. Первый год я ходил вольным слушателем. К концу первого курса бывает отсев профнепригодных. Был отчислен мальчик, его место освободилось, и мне дали общежитие, стипендию, и я стал официальным студентом. Мне ещё дали повышенную лужковскую стипендию»
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