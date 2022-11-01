«Это был человеческий поступок»: Яна Поплавская поделилась историей о Ксении Собчак

26 октября ТАСС и RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о том, что Ксения Собчак стала подозреваемой в уголовном деле о вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Через два дня ТАСС сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Ксении Собчак в качестве подозреваемой по этому делу, уточнив, что журналистка остаётся в статусе свидетельницы. Однако Собчак не спешит возвращаться в Россию, а её коммерческому директору до сих пор грозит до 15 лет лишения свободы.
фото: Ксения Собчак
Новость об уголовном преследовании и бегстве Собчак из России сразу же вызвала широкую дискуссию, молниеносно мутировавшую в травлю. В адрес Собчак, не скрывая злорадства, высказались все кому не лень - от Марии Захаровой до Тимати. Однако не обошлось и без слов поддержки - в частности Рената Литвинова в своём телеграм-канале пожелала Ксении Анатольевне сил.
Но самым неожиданным (прежде всего, для самой Собчак) комментарием стала публикацияЯны Поплавской, которая поделилась хорошим воспоминанием о «человеческом поступке» опальной журналистки.
фото: Яна Поплавская
«Итак, в 2007 году я обратилась к Ксении по поводу детей из отделения трансплантологии РДКБ. Они мечтали в новогодние каникулы встретиться со звёздами - кто с Димой Биланом, кто ещё с кем-то из «селебрити». Тяжелобольная девочка Авиталь очень просила о встрече с Ксюшей Собчак. Директор Билана сразу отказал, другие звёзды не смогли или болели. Согласилась приехать только Собчак. Я очень просила, боясь, что Авиталь не дождётся трансплантации.
Зима, 20-градусный мороз. И почему-то машину Собчак отказались пускать на территорию. То ли забыли выписать пропуск, то ли была ошибка в номере… К моему удивлению, Ксения не стала скандалить, даже не «прошипела» матерного слова в адрес охраны, она вышла из машины и пошла по январскому морозу сквозь снег в джинсах и майке с полными пакетами подарков в руках. А идти до корпуса - это пройти всю огромную территорию больницы. Не попросив горячего чая, она сразу направилась к Авиталь и другим детям. Они были счастливы! А персонал больницы не мог поверить своим глазам. Потом ещё водитель Ксении донёс остальную груду подарков.
Обратите внимание: не было ни телекамер, никаких журналистов. Всё было не на публику, а только для детей и их мам. А после этой встречи Собчак взяла Авиталь под свою опеку. Кстати, девочке сделали пересадку почки, и она выжила, сейчас она живет в Петербурге.
Это был человеческий поступок, который я запомнила на всю жизнь. А я потом звонила Ксении, благодарила. А она ответила: «Вы что, Яна, это же дети!»
Именно поэтому все эти годы, помня это хорошее, я никогда ничего не говорила про Собчак, в какие бы ситуации она ни вляпывалась.
Что же могло произойти с Ксенией Собчак? Почему даже мой сын, зная эту историю и однажды поработав с ней на съёмках, спросил меня: «Ты уверена, что тебе это не приснилось?»
Каждый из нас стоит перед выбором по какому пути идти! Чёрное или Белое! Но я помню ту девушку, идущую в майке и джинсах через снег и январский мороз с полными пакетами в руках к детям, которые её ждут…»
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