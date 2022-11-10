«Корабль ушёл»: Дженнифер Энистон призналась, что пыталась забеременеть с помощью ЭКО

53-летняя Дженнифер Энистон
была и остаётся, пожалуй, единственной актрисой, бросившей вызов распрстранённой в жёлтой прессе практике изучения фотографиё знаменитостей на предмет признаков беременности. Энистон была дважды замужем, но оба раза обошлось без детей. На протяжении 2 десятилетий таблоиды спекулировали на теме предполагаемой беременности актрисы, ссылаясь на изменения в её фигуре. Устав от постоянной циркуляции этой темы с СМИ, Энистон разразилась гневной колонкой в «Huffington Post», отчитав журналистов за столь бесцеремонное обсуждение её личной жизни
. Позже тема бездетности неоднократно всплывала в различных интервью актрисы, но каждый раз Энистон говорила о том, что вполне довольна своей жизнью без детей
.
В новом интервью журналу «Allure» Энистон впервые призналась в том,
что пыталась забеременеть с помощью ЭКО и даже прибегала к средствам нетрадиционной медицины, но безрезультатно.
«Я пыталась забеременеть. Для меня это было целое испытание. Никто и понятия не имел. Все эти годы спекуляций на эту тему… Это было очень тяжело. Я проходила через ЭКО, пила китайские чаи и дальше по списку. Я вбухала в это кучу усилий. Я бы всё отдала за то, чтобы кто-то сказал мне: «Заморозь яйцеклетки, сделай себе одолжение». Но ты просто не думаешь о таких вещах. Так что вот она я. Корабль ушёл.
Но я не жалею. Честно говоря, я даже почувствовала какое-то облегчение, когда это вопрос был снят с повестки. Когда все эти «А я могу? Может быть, может быть» просто закончились, и мне не надо больше думать на эту тему»
.
Из всех интерпретаций её бездетности больше всего Энистон задевали разговоры о том, что она слишком эгоистична и думает лишь о своей карьере. В рамках этой теории объяснялся и разрыв с Питтом
и Теру
. «Не дай бог женщина добилась успеха и не родила при этом ребёнка. А причина, по которой мой муж ушёл от меня, почему мы расстались и наш брак перестал существовать, заключается в том, что я не подарила ему дитя. Абсолютная ложь. Мне на этот счёт скрывать нечего»
.
Что касается нового замужества, Энистон призналась, что ей всё это уже не очень интересно.
«Никогда не говори никогда, но мне это неинтересно. Мне бы хотелось отношений. Кто знает? Иногда бывают моменты, когда хочется просто свернуться калачиком и сказать: «Мне нужна поддержка». Здорово было бы прийти домой и, рухнув в чьи-нибудь объятия, сказать: «Это был тяжёлый день».
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