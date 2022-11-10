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Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной года

10 ноября
2022 год

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10 ноября 2022

По версии журнала People самым сексуальным мужчиной этого года признан 41-летний голливудский актёр Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel. В прошлом году издание Page Six предсказывало победу Эванса, однако совершило ошибку – журнал People выпустил обложку свежего номера с актёром Полом Раддом, получившим статус самого сексуального мужчины 2021 года.

Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной года

В беседе с People Крис Эванс рассказал о самых больших достижениях своей жизни. Он вспомнил, как в седьмом классе получил первую оплачиваемую работу в качестве актёра – это был короткий рекламный ролик компакт-дисков. А вот на вопрос о первой любви у Эванса нет конкретного ответа. Вместо этого он рассказал, что чувствовал симпатию к нескольким женщинам – как к реальным, так и вымышленным: «Возможно, это Винни Купер [персонаж Даники МакКеллар в «Чудесных годах»], Элизабет Шу или Панки Брюстер [персонаж Солей Мун Фрай в одноимённом шоу]», – поделился 41-летний актёр.

Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной года

Эванс признался, что, несмотря на статус секс-символа, он мечтает завести семью: «Это абсолютно то, чего я хочу. Самый приятный аспект моей карьеры прямо сейчас – это ощущение почвы под ногами. Я чувствую, что у меня стало больше свободы, чтобы проводить время вдали от индустрии и по-прежнему искать проекты, которые удовлетворят мой творческий аппетит».

Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной года

Актёр подчеркнул, что в любви ему не везёт. У Криса Эванса действительно было несколько неудачных романов, например, с Джессикой Бил, Минкой Келли, Лили Коллинз, Дженни Слейт, Сандрой Буллок и Эшли Грин, которые закончились расставанием.
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