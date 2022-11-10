Ева Лонгория стала княгиней Астурии, провинции на севере Испании. На днях 47-летняя актриса получила почётный орден в соборе Овьедо и рассказала об этом в социальных сетях.
«Теперь я Дама Лонгория! Для меня большая честь получить такую награду в Астурии за мой вклад в развитие латиноамериканской культуры. Жаль, что мой отец сегодня не смог присутствовать здесь, но знаю, что он гордится мной. Поздравляю всех награждённых из этого региона!», – поделилась актриса. Отец Евы не смог приехать на церемонию, но наблюдал за происходящим по видеосвязи. Вместе с актрисой в тот вечер были её муж Хосе Антонио Бастон и сын Сантьяго.
фото: Ева с мужем
фото: Ева с сыном
После торжественной церемонии Ева Лонгория посетила знаковые места в этом районе, в том числе театр Кампоамор, где недавно прошла 42-я церемония вручения премии принцессы Астурийской в присутствии королевской семьи. Премия вручается с 1981 года за вклад в развитие искусства, социальных и гуманитарных наук, а также спорта, литературы и других областей знаний.
обсуждение >>