Аня Тейлор-Джон стала женщиной года

Осенью глянцевые издания по традиции подводят итоги и награждают почетным званием выдающихся деятелей искусства и кино. Аня Тейлор-Джой
стала женщиной года по версии журнала Harper’s Bazaar
.
В интервью Аня призналась, что мечтает о совместной жизни со своим возлюбленным Малкольмом МакРэем
, за которого, по слухам, этим летом тайно вышла замуж
: «Приятно просыпаться и идти вместе завтракать, заниматься домашними делами… Я знаю, это звучит глупо, но это именно то, чего мы хотим. Мы мечтаем о совместной жизни»
, – поделилась актриса.
Сейчас Аня всё время проводит на съёмках и почти год не появлялась в собственном доме, купленном пару лет назад: «Я была очень взволнована идеей оставить зубную щётку дома, зная, что мне не нужно будет её снова брать куда-то с собой. Я не видела эту зубную щётку около года, но это всё равно прекрасно».
Сейчас Аня находится в Сиднее на съёмках приквела фильма «Безумный Макс: дорога ярости»
. Привыкнуть к новому дому актрисе помогают её любимые вещи: декоративные свечи, гитара и книги.
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