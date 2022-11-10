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Аня Тейлор-Джон стала женщиной года

10 ноября
2022 год

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10 ноября 2022
Осенью глянцевые издания по традиции подводят итоги и награждают почетным званием выдающихся деятелей искусства и кино. Аня Тейлор-Джой стала женщиной года по версии журнала Harper’s Bazaar.

Аня Тейлор-Джон стала женщиной года

В интервью Аня призналась, что мечтает о совместной жизни со своим возлюбленным Малкольмом МакРэем, за которого, по слухам, этим летом тайно вышла замуж: «Приятно просыпаться и идти вместе завтракать, заниматься домашними делами… Я знаю, это звучит глупо, но это именно то, чего мы хотим. Мы мечтаем о совместной жизни», – поделилась актриса.

Аня Тейлор-Джон стала женщиной года

Сейчас Аня всё время проводит на съёмках и почти год не появлялась в собственном доме, купленном пару лет назад: «Я была очень взволнована идеей оставить зубную щётку дома, зная, что мне не нужно будет её снова брать куда-то с собой. Я не видела эту зубную щётку около года, но это всё равно прекрасно».

Аня Тейлор-Джон стала женщиной года

Сейчас Аня находится в Сиднее на съёмках приквела фильма «Безумный Макс: дорога ярости». Привыкнуть к новому дому актрисе помогают её любимые вещи: декоративные свечи, гитара и книги.

Аня Тейлор-Джон стала женщиной года
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Аня Тейлор-Джон стала женщиной года фотографии
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