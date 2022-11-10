«Хана им всем»: Владимир Кехман рассказал о будущем МХАТ имени Горького

Накануне открытия МХАТа им. Горького
после ремонта генеральный директор Владимир Кехман
дал интервью «МК»
и рассказал о будущем театра.
«Я не собираюсь пока расставаться со стариками — их зарплаты не так принципиальны по деньгам. Практически все заняты в репертуаре, за исключением некоторых пожилых артистов»
, – поделился Кехман.
Он также рассказал о техническом преображении театра: «Будет абсолютно другой театр: новая входная группа, полностью стеклянная, позволит с бульвара увидеть все, что происходит внутри. Естественно, будут новые лифты и новые туалеты, под сценой расположится великолепное арт-кафе в петербургском стиле. В театре появится уникальная оркестровая яма, идеально встроенная в зал, и на ней будет располагаться VIP-партер на 100 мест с идеальным обзором и звуком. С последним, говорят, здесь очень большие проблемы, поэтому по всему залу будут размещены акустические панели. Также мы оборудуем видеопроекторы и новый свет. Количество мест уменьшится до 1165. Было 1380 с учетом яруса, с которого ничего не видно и не слышно и который мы пока закрыли. Возможно, через год мы сделаем там стоячие места для студентов. В результате в зале остаются первый ярус, бельэтаж, бенуар, партер и VIP-партер. Комфорт будет феноменальный»
.
Однако от коллабораций с театром пока отказались все режиссёры: «Апофеозом празднования 125-летия Московского художественного театра я хотел бы сделать спектакль совместно с МХТ им. Чехова. Я уже встречался с Константином Хабенским, он тоже думает, но пока все режиссёры, к которым я обращался, сказали мне «нет»
.
Гендиректор рассчитывает привлечь новую аудиторию за счёт относительно низкой стоимости билетов: «Среднюю цену за билет мы поставили 3500 рублей. Я некоторым так и сказал: «Хана вам всем». Они в Москве жируют непонятно зачем — 15—20 тысяч за билет ставят»
.
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