Рейн Уилсон сменил имя, чтобы привлечь внимание к изменению климата

Рейн Уилсон
, известный по роли Дуайта Шрута в сериале «Офис»
, сменил имя для привлечения внимания к экологическому кризису и стремительному изменению климата в Арктике. Теперь актёра зовут Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон
.
Уилсон изменил имя, чтобы поддержать кампанию организации по информированию об изменениях климата Arctic Basecamp, членом правления которой он является. Хорошим поводом также стала конференция ООН по изменению климата в Египте.
«Это не шутка, я серьёзно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру. Я надеюсь, что это изменение имени привлечет внимание к этой растущей… тающей проблеме. Нам нужно, чтобы мировые лидеры обратили внимание и приняли меры. Арктика тает со скоростью миллионов литров в секунду, но эта проблема, похоже, не может сделать имя самой себе, поэтому мы должны сделать для неё имя сами»
, – заявил
Уилсон в видеообращении.
Уилсон призвал людей последовать его примеру и тоже изменить имена, чтобы привлечь внимание к проблеме. Для этого актёр предложил использовать «переключатель имён» на сайте Arctic Basecamp
, а затем отредактировать имя в соцсетях на полученный результат.
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