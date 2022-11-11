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Рейн Уилсон сменил имя, чтобы привлечь внимание к изменению климата

11 ноября
2022 год

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11 ноября 2022

Рейн Уилсон, известный по роли Дуайта Шрута в сериале «Офис», сменил имя для привлечения внимания к экологическому кризису и стремительному изменению климата в Арктике. Теперь актёра зовут Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон.

Рейн Уилсон сменил имя, чтобы привлечь внимание к изменению климата

Уилсон изменил имя, чтобы поддержать кампанию организации по информированию об изменениях климата Arctic Basecamp, членом правления которой он является. Хорошим поводом также стала конференция ООН по изменению климата в Египте.

«Это не шутка, я серьёзно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру. Я надеюсь, что это изменение имени привлечет внимание к этой растущей… тающей проблеме. Нам нужно, чтобы мировые лидеры обратили внимание и приняли меры. Арктика тает со скоростью миллионов литров в секунду, но эта проблема, похоже, не может сделать имя самой себе, поэтому мы должны сделать для неё имя сами», – заявил Уилсон в видеообращении.

Уилсон призвал людей последовать его примеру и тоже изменить имена, чтобы привлечь внимание к проблеме. Для этого актёр предложил использовать «переключатель имён» на сайте Arctic Basecamp, а затем отредактировать имя в соцсетях на полученный результат.
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Рейн Уилсон сменил имя, чтобы привлечь внимание к изменению климата фотографии
Рейн Уилсон сменил имя, чтобы привлечь внимание к изменению климата фотографии
Рейн Уилсон сменил имя, чтобы привлечь внимание к изменению климата фотографии
Рейн Уилсон сменил имя, чтобы привлечь внимание к изменению климата фотографии
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