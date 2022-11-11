Джейсон Момоа разделся на шоу Джимми Киммела

Джейсон Момоа стал героем шоу Джимми Киммела и разделся в прямом эфире. Недавно актёр опубликовал в соцсетях видео с рыбалки, на котором он был запечатлён в традиционной гавайской набедренной повязке. Ролик вызвал большой ажиотаж, и Джейсон решил на него отреагировать.
Момоа объяснил, что таким образом погружается в работу над новым проектом: «Я делаю шоу. Я сценарист, режиссёр и продюсер сериала Apple под названием Chief of War, действие происходит в 1780—1790-е годы на Гавайях. Это то, что я ношу каждый день. Я просто готовился к роли, и мне нравится входить в роль, поэтому я подставил свою белую задницу солнцу», – прокомментировал ролик Джейсон.
Актёр признался, что носит эту повязку каждый день: «На самом деле мне больше не нравится носить одежду. Я ношу эту повязку каждый день. Я всё время в ней».
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