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Джейсон Момоа разделся на шоу Джимми Киммела

11 ноября
2022 год

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11 ноября 2022
Джейсон Момоа стал героем шоу Джимми Киммела и разделся в прямом эфире. Недавно актёр опубликовал в соцсетях видео с рыбалки, на котором он был запечатлён в традиционной гавайской набедренной повязке. Ролик вызвал большой ажиотаж, и Джейсон решил на него отреагировать.



Момоа объяснил, что таким образом погружается в работу над новым проектом: «Я делаю шоу. Я сценарист, режиссёр и продюсер сериала Apple под названием Chief of War, действие происходит в 1780—1790-е годы на Гавайях. Это то, что я ношу каждый день. Я просто готовился к роли, и мне нравится входить в роль, поэтому я подставил свою белую задницу солнцу», – прокомментировал ролик Джейсон.

Джейсон Момоа разделся на шоу Джимми Киммела

Актёр признался, что носит эту повязку каждый день: «На самом деле мне больше не нравится носить одежду. Я ношу эту повязку каждый день. Я всё время в ней».

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Джейсон Момоа разделся на шоу Джимми Киммела фотографии
Джейсон Момоа разделся на шоу Джимми Киммела фотографии
Джейсон Момоа разделся на шоу Джимми Киммела фотографии
Джейсон Момоа разделся на шоу Джимми Киммела фотографии
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