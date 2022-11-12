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Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани

12 ноября
2022 год

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12 ноября 2022
Интенсивный отток россиян за рубеж вызван не самыми лучшими жизненными обстоятельствами. Так и многие из голливудских актёров оказались вдали от исторической родины после того, как их родители или дальние родственники были вынуждены бежать из страны в поисках безопасности и нормального заработка. Кино-театр.Ру вспоминает известных актёров, чьи корни уходят в бывшие союзные республики.

Милла Йовович

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Мила Йовович

Одна из самых известных голливудских актрис, говорящих по-русски. Милла родилась в Киеве, но до пяти лет прожила с родителями в Москве. Её мама, известная советская актриса Галина Логинова, родилась в Туапсе, а отец, врач-педиатр Богдан Йовович, родом из Сербии. Они познакомились в Киеве, куда Галина приехала на съёмки. Сразу после начала их романа, Логинову вызвали на допрос сотрудники КГБ и попросили разорвать отношения с иностранцем. Однако они всё-таки поженились. Видимо, из-за этого молодая семья была вынуждена эмигрировать в 1980 году, когда Милле было всего пять лет. Сперва они уехали в Лондон, а затем в США, где спустя семь месяцев остановились в Лос-Анджелесе. Из-за языкового барьера Логинова не смогла продолжить актёрскую карьеру и была вынуждена устроиться домработницей. Вскоре родители Миллы развелись, а отец был осужден за мошенничество.

Милла посещала государственные школы в Лос-Анджелесе и за три месяца свободно начала говорить по-английски. Одноклассники дразнили её за то, что она приехала из Советского Союза: «Меня называли коммунисткой и русской шпионкой. И никогда не принимали в компанию», – признавалась Милла. Родители с детства рассказывали ей о русских традициях и культуре в память об исторической родине, а в 2011 году на экраны вышел российский ромком «Выкрутасы» с Миллой в главной роли.


Мила Кунис

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Мила Кунис

Мила Кунис родилась в Черновцах в еврейской семье: её мать Эльвира – бывшая учительница физики, отец Марк Борисович Кунис – в прошлом инженер-механик на заводе «Легмаш». Когда Миле было восемь лет, семья эмигрировала в США и остановилась в Лос-Анджелесе. По мнению актрисы, решение покинуть СССР было связано с отсутствием перспектив для неё и её старшего брата Михаила. Также одной из причин переезда Мила называет проявление в СССР антисемитизма: «Вся моя семья была в Холокосте. Мои бабушка и дедушка прошли ужасы катастрофы и чудом выжили, но большинство членов некогда большой семьи погибли. После Второй мировой войны в России нельзя было открыто выражать свою религиозность. Но мои родители воспитывали меня так, что я знала о том, что я – еврейка», – рассказывала Мила.

Ким Кардашьян

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Ким Кардашьян

Актриса, фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян родилась в Лос-Анджелесе в семье адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер. Со стороны отца Ким имеет армянские корни: его прадед и прабабушка – Сэм и Харом Кардашовы, в начале двадцатого века жили на северо-западе Армении в деревне провинции Карс, которая позже отошла Турции. Семья хотела лучшей жизни, поэтому они покинули неспокойный район и направились в Германию, а затем в Соединённые Штаты. Благодаря эмиграции им удалось избежать геноцида армян и русской революции. В 2015 году Ким посещала Армению и писала в социальных сетях: «Мое армянское происхождение очень много значит для меня. Я горжусь культурой моей семьи».

Адам Севани

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Адам Севани


Актёр, танцор и певец, известный по роли Лося в фильме «Шаг вперед 2: Улицы». Настоящая фамилия Адама – Манучарян, он родился в семье армянина Гагика и итальянки Эдиты после того, как они переехали в Лос-Анджелес. Эдита – музыкант, а Гагик – профессиональный хореограф. Адам с самого детства был связан с танцами и ходил в школу, которую основал его отец.

Шер

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Шер

Шер или Шерилин Саркисян родилась в Калифорнии, когда родители были уже в разводе. Её мать, Джорджия Холт, была американской актрисой, а отец, Джон Саркисян, выходец из Армении, работал в Штатах водителем грузовика. Шер рассказывала, что на протяжении большей части своей жизни она не чувствовала сильной связи с армянским наследием, однако все изменилось после того, как она приехала в страну с гуманитарной миссией в 1993 году, на фоне вoйны с Азербайджаном. Шер также делилась в социальных сетях историями, рассказанными её бабушкой, и призывала турецкое правительство признать геноцид.

Леонардо ДиКаприо

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Леонардо ДиКаприо с дедушкой и бабушкой

Бабушку Леонардо ДиКаприо по линии мамы звали Елена Смирнова. После Октябрьской революции вместе с родителями она уехала в Германию, где получила имя Хелена, а после замужества – фамилию Инденбиркен. Семья чудом не подверглась репрессиям со стороны фашистских властей, так как дед Леонардо ДиКаприо тоже имел русские корни. После окончания войны в начале 50-х они переехали в США. Там они жили в общине среди других немецких иммигрантов.

Натали Портман

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Натали Портман

Натали Портман родилась в Израиле. Предки актрисы по материнской линии были евреями из Российской империи и Австро-Венгрии. Они эмигрировали в США из Львовской области из-за грозившей им опасности и изменили фамилию с Эдельштейн на Стивенс. Сценический псевдоним «Портман» – фамилия родственников актрисы со стороны бабушки по материнской линии. Благодаря её рассказам о русском балете Натали начала заниматься танцами, а в 2011 году получила «Оскар» за роль балерины в фильме «Чёрный лебедь».

Сильвестр Сталлоне

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Сильвестр Сталлоне

Мама Сильвестра, астролог Жаклин Сталлоне-Лейбовиш, в середине 1980-х посещала СССР и виделась с Михаилом Горбачёвым. Жаклин рассказывала, что Горбачёв попросил составить ему гороскоп, а она обратилась к нему за помощью в поисках информации о корнях своей семьи. Пока спецслужбы распутывали генеалогию Сталлоне, Жаклин присматривала невесту своему сыну: «Я долго искала для Сильвестра невесту в Москве. В комнате было около 20 молодых девушек с сомнительной репутацией. Некоторые предлагали мне сделать массаж и всё такое. Они были готовы на всё, лишь бы произвести впечатление на меня», – рассказывала она.

Спецслужбы выяснили, что прабабушка Сильвестра Сталлоне по материнской линии сменила имя на Роуз Лейбовиш – англизированную версию её русского имени, когда приехала в Штаты в 1888 году. Роза происходила из зажиточной еврейской семьи. Согласно архивным данным, её отец погиб в результате пожара, вспыхнувшего на его складе, где хранили шёлк и другие ткани, а также мыло, импортированное из Китая. Подозревали поджог. Вместе с другими евреями Роза подверглась опале во время одесского погрома 1886 года: «Они сбежали, пока могли, видимо, бросив всё», — говорит архивист Укрaинcкoгo государственного архива по Одесской области Марина Батурина. Она добавляет: «Похоже, Роуз очень испугалась за себя и свою молодую семью и решила, что их единственный выход — бежать в Америку».


Гвинет Пэлтроу

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Гвинет Пэлтроу

Отец Гвинет, режиссёр Брюс Пэлтроу – наследник известного раввинского рода Палтрович из города Новогрудок в Белоруссии.

Вайнона Райдер

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Вайнона Райдер с братом Ури

Отец актрисы Майкл Горовиц был потомком еврейских эмигрантов из Харькова и Королевства Румынии, а дедушка актрисы – родом из Минска. Настоящая фамилия предков актрисы – Томчины, они сменили её на Горовиц, когда переехали в Штаты. У Вайноны есть младший брат Ури, названный в честь космонавта Юрия Гагарина.

Дэвид Духовны

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Дэвид Духовны

Дед актёра со стороны отца – Мойше Духовный, эмигрировал в США из Киевской губернии в 1918 году незадолго до Киевского погрома, а бабушка – из русской части Польши.

Стивен Спилберг

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Стивен Спилберг

Бабушка и дедушка Спилберга по отцовской линии родились в Российской Империи и иммигрировали в США в первом десятилетии 1900-х годов из-за антисемитских погромов.

Шон Пенн

Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани
фото: Шон Пенн

Бабушка и дедушка по отцовской линии – евреи из Литвы и России, эмигрировавшие в США в 1898 и 1914 годах.
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