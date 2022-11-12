Постсоветский Голливуд: Милла Йовович, Ким Кардашьян и Адам Севани

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«Как я провел этим летом»: «Антихрист» встречает «Джерри»

«Иван Царевич и Серый Волк 2»: Дураки и дороги побеждают зло

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«Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда

Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»