Алек Болдуин подал в суд на съёмочную группу фильма «Ржавчина»

Ответчиками в его заявлении числятся поставщик оружия и боеприпасов Сет Кенни, ответственная за оружие на площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри и первый помощник режиссёра Дэйв Холс, который передал Болдуину пистолет и заявил, что оружие безопасно. Актёр обвиняет их в халатности.
В начале октября семья Галины Хатчинс заключила мировое соглашение с продюсерской компанией Rust Movie Productions и Алеком Болдуином. Согласно документам, производство фильма возобновиться в 2023 году, а актёрский состав останется прежним.
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