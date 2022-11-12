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Алек Болдуин подал в суд на съёмочную группу фильма «Ржавчина»

12 ноября
2022 год

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12 ноября 2022

Алек Болдуин подал в суд на съёмочную группу фильма «Ржавчина». По его мнению, создатели вестерна причастны к гибели оператора Галины Хатчинс.

Алек Болдуин подал в суд на съёмочную группу фильма «Ржавчина»
фото: Галина Хатчинс

Ответчиками в его заявлении числятся поставщик оружия и боеприпасов Сет Кенни, ответственная за оружие на площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри и первый помощник режиссёра Дэйв Холс, который передал Болдуину пистолет и заявил, что оружие безопасно. Актёр обвиняет их в халатности.

Алек Болдуин подал в суд на съёмочную группу фильма «Ржавчина»

В начале октября семья Галины Хатчинс заключила мировое соглашение с продюсерской компанией Rust Movie Productions и Алеком Болдуином. Согласно документам, производство фильма возобновиться в 2023 году, а актёрский состав останется прежним.
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Алек Болдуин подал в суд на съёмочную группу фильма «Ржавчина» фотографии
Алек Болдуин подал в суд на съёмочную группу фильма «Ржавчина» фотографии
Алек Болдуин подал в суд на съёмочную группу фильма «Ржавчина» фотографии
Алек Болдуин подал в суд на съёмочную группу фильма «Ржавчина» фотографии
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