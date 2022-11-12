Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании

ревью

«Иван Царевич и Серый Волк 2»: Дураки и дороги побеждают зло

Художественные руководители других театров отказались сотрудничать с Кехманом

«Хана им всем»: Владимир Кехман рассказал о будущем МХАТ имени Горького

«Как я провел этим летом»: «Антихрист» встречает «Джерри»

Артисты, которых легко спутать друг с другом

Конкурс двойников: С кем путают Дженнифер Лоуренс, Тома Харди и Владимира Вдовиченкова

Контрразведчики Павел Трубинер и Екатерина Вилкова взялись за новое дело

Интервью

Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать»

Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко