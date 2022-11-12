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Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании

12 ноября
2022 год

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12 ноября 2022
Пола Хаггиса, режиссёра фильма «Столкновение» и сценариста «Малышки на миллион», признали виновным в изнасиловании публицистки Хэли Брист в 2013 году. Его обязали выплатить компенсацию в размере 7,5 миллионов долларов.

Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании

Поскольку это был гражданский процесс, режиссёру не грозило тюремное заключение. Однако на следующих слушаниях ему могут назначить дополнительные штрафные санкции.

Хэли Брист подала иск против режиссёра в 2017 году, обвинив его в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Инцидент произошёл в 2013 году в квартире Хаггиса после премьеры его фильма. Как сообщает источник, девушка решила демонстративно подать иск против Хаггиса после того, как он публично осудил Харви Вайнштейна.

Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании

Хаггиса уже задерживали в июне этого года после обвинений в другом изнасиловании. По данным полиции, режиссёр якобы принуждал молодую иностранку выступить с ним в сексуальный контакт, после чего он оставил девушку одну в аэропорту Бриндизи. Она была в тяжёлом физическом и психологическом состоянии.
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Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании фотографии
Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании фотографии
Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании фотографии
Пола Хаггиса признали виновным в изнасиловании фотографии
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