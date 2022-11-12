Никита Михалков заявил, что «Оскар» противоречит российским ценностям

Никита Михалков
принял участие в фестивале памяти джазмена Олега Лундстрема
в Чите, во время которого заявил
, что российские картины не могут быть представлены на «Оскаре» из-за критериев отбора, «противоречащих российским ценностям»
.
То, как долго Российский оскаровский комитет не будет выдвигать фильмы на премию, зависит от срока действия критериев отбора: «Это [участие российских фильмов] зависит от того, насколько распространяются законы, по которым отбираются фильмы. Там должно быть процентное отношение «цветных», представителей ЛГБТ и так далее. Когда президент подписывает закон о защите и сохранении нравственных ценностей страны, ставится вопрос о запрете пропаганды ЛГБТ, я думаю, незачем выставляться на «Оскар». Он потерял свою художественную ценность. Считаю, что «Оскар» умер»
, – заявил Михалков.
Он отметил, что сейчас создаётся Евразийская киноакадемия
с «дорогой, мощной, очень сильно стимулирующей»
евразийской премией. Она будет рассматривать картины, соответствующие нравственным принципам входящих в неё стран:«Это должны быть страны, которые борются за сознание божественного возникновения человека. Сегодня идёт битва с глобальной богоборческой сектой, вооруженной оружием НАТО»
, – сказал Михалков.
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