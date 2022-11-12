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Никита Михалков заявил, что «Оскар» противоречит российским ценностям

12 ноября
2022 год

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12 ноября 2022

Никита Михалков принял участие в фестивале памяти джазмена Олега Лундстрема в Чите, во время которого заявил, что российские картины не могут быть представлены на «Оскаре» из-за критериев отбора, «противоречащих российским ценностям».

Никита Михалков заявил, что «Оскар» противоречит российским ценностям

То, как долго Российский оскаровский комитет не будет выдвигать фильмы на премию, зависит от срока действия критериев отбора: «Это [участие российских фильмов] зависит от того, насколько распространяются законы, по которым отбираются фильмы. Там должно быть процентное отношение «цветных», представителей ЛГБТ и так далее. Когда президент подписывает закон о защите и сохранении нравственных ценностей страны, ставится вопрос о запрете пропаганды ЛГБТ, я думаю, незачем выставляться на «Оскар». Он потерял свою художественную ценность. Считаю, что «Оскар» умер», – заявил Михалков.

Он отметил, что сейчас создаётся Евразийская киноакадемия с «дорогой, мощной, очень сильно стимулирующей» евразийской премией. Она будет рассматривать картины, соответствующие нравственным принципам входящих в неё стран:«Это должны быть страны, которые борются за сознание божественного возникновения человека. Сегодня идёт битва с глобальной богоборческой сектой, вооруженной оружием НАТО», – сказал Михалков.
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Никита Михалков заявил, что «Оскар» противоречит российским ценностям фотографии
Никита Михалков заявил, что «Оскар» противоречит российским ценностям фотографии
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